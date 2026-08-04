Kočičí úsměv existuje: Odborníci radí, jak s vaší kočkou promluvit jejím vlastním jazykem
4. 8. 2026 – 8:39 | Magazín | Jiří Rilke
Pokud s vámi sdílí domácnost kočka, ten zvláštní pohled určitě znáte. Leží na gauči, upřeně se na vás dívá a pak zničehonic pomalu a zřetelně přivře oči. Většina majitelů si myslí, že je jejich šelma jen unavená nebo že jí do očí padá světlo.
Britští vědci se ale na tento fenomén zaměřili a zjistili, že jde o něco úplně jiného. Pomalé mrkání je v kočičím světě nejdůvěrnější způsob komunikace, jaký kočka má.
Dlouhá léta se tvrdilo, že na rozdíl od psů jsou kočky odtažité a k lidem lhostejné. Výzkumníci z univerzit v Sussexu a Portsmouthu se rozhodli tenhle mýtus prověřit. Zaměřili se na nenápadné gesto, kterému se mezi milovníky zvířat přezdívá „kočičí úsměv“ nebo „kočičí polibek“ – plynulé, pomalé přivření a následné zavření očí.
Výsledky jejich studie, publikované v roce 2020 v časopise Scientific Reports, potvrdily to, co mnozí chovatelé dávno tušili. Pomalé mrkání není známkou ospalosti, ale cílenou formou pozitivní komunikace.
Tajemství kočičího úsměvu
Vědci provedli dva kontrolované experimenty. V prvním požádali majitele koček, aby si sedli asi metr od svého mazlíčka a jakmile se zvíře uvolní, začali na něj pomalu a cíleně mrkat – tedy mírně přivřít oči a na pár vteřin je nechat zavřené. Kočky na tento podnět reagovaly znatelně častějším přivíráním očí a pomalým mrkáním nazpět, což v situaci, kdy na ně majitelé jen bezvýrazně zírali, nedělaly.
Druhý experiment byl ještě zajímavější. Tým k testovaným kočkám poslal cizího výzkumníka, kterého zvířata nikdy předtím neviděla. Pokud si k nim člověk dřepl, pomalu na ně mrkal a natáhl ruku, kočky k němu přicházely mnohem ochotněji, než když se na ně díval neutrálním výrazem.
Autoři gesto přirovnávají k Duchenneovu úsměvu, tedy k tomu upřímnému lidskému úsměvu, u kterého se zapojují i svaly kolem očí. Kočka jím dává najevo, že se ve vaší přítomnosti cítí bezpečně a nevnímá vás jako hrozbu.
Pozor na upřený pohled
Proč je pro kočku pomalé zavření očí tak zásadní, pochopíte, když se podíváte na chování šelem. Dlouhý, nepřerušovaný oční kontakt mezi nimi funguje jako hrozba. Britská organizace International Cat Care proto v doporučeních pro kontakt s kočkami řadí upřený pohled mezi věci, které se dělat nemají. Kočky navíc mrkají výrazně méně často než lidé a oko jim chrání ještě třetí víčko skryté ve vnitřním koutku.
Pokud tedy kočka ve vaší přítomnosti dobrovolně zavře oči a na několik vteřin se připraví o přehled, vzdává se kus své obranyschopnosti. Říká vám tím, že vám důvěřuje. Když na ni naopak upíráte dlouhý vykulený pohled, může to číst jako agresi. Pomalé mrknutí je v kočičí řeči signál, který napětí přeruší.
Zkuste to doma: jak s kočkou promluvit
Postup je jednoduchý, ale chce trochu cviku. Počkejte, až bude kočka uvolněná – třeba když odpočívá v poloze sfingy. Nedívejte se na ni tvrdě, spíš měkce a s uvolněným obličejem. Pak přivřete oči, jako byste se usmívali, a na jednu až dvě vteřiny je plynule zavřete. Poté je pomalu otevřete.
„Je to skvělý způsob, jak posílit pouto, které s kočkou máte. Zkuste na ni přimhouřit oči jako při uvolněném úsměvu a pak je na pár vteřin zavřít,“ radí spoluautorka výzkumu Karen McComb z University of Sussex. Buďte trpěliví a gesto zopakujte – je dost pravděpodobné, že vám ho kočka brzy oplatí.
Zjištění má využití i mimo obývák. „Naše zjištění by se dala využít k posuzování welfare koček v různých prostředích, včetně veterinárních ordinací a útulků,“ uvedla hlavní autorka Tasmin Humphrey. Navazující studie v časopise Animals na vzorku 18 koček z britského útulku ukázala, že zvířata, která na lidské pomalé mrkání odpovídala častěji a delším zavřením očí, si nový domov našla rychleji.