Kobza po deseti letech opustil SPD, nelíbí se mu jeho směřování

2. 7. 2025 – 15:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Poslanec Jiří Kobza ke konci června po deseti letech ukončil členství v hnutí SPD.

Odůvodnil to mimo jiné tím, že jeho programové priority se neshodují se směřováním strany. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy. Kobza v minulých volbách do Sněmovny obhájil mandát v hlavním městě ze čtvrtého místa kandidátky.

Šéf SPD Tomio Okamura ČTK řekl, že pražská organizace Kobzu tentokrát na kandidátku vůbec neumístila kvůli jeho téměř padesátiprocentním absencím ve Sněmovně v posledním roce. "Vytýkali jsme mu to na jaře na poslaneckém klubu, ale docházka se nezlepšila," uvedl Okamura. SPD má vládní ambice a potřebuje poslance, kteří do práce chodí, řekl. Okamura dodal, že podle jeho informací má Kobza nabídku kandidovat za hnutí Stačilo!

SPD bude letos na podzim kandidovat ve sněmovních volbách společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO) a jedničkou v Praze bude ekonomka Markéta Šichtařová (Svobodní). Kobza měl skončit na prakticky nevolitelném místě, sdělily webu zdroje blízké SPD. Kobza se proto rozhodl ukončit členství v SPD.

Webu ke svému konci v SPD řekl, že důvodem byly programové rozpory a možná i osobní. "Vydal jsem knížku, je to asi dva roky zpátky, která se jmenuje Česká republika na rozcestí. Tam jsem vlastně svoje programové priority popsal. A samozřejmě, když to srovnáte s tím, co říká třeba paní Šichtařová, tak zjistíte, že prostě to je někde úplně jinde," konstatoval.