Koaliční rada dnes večer jednala o akceleračních zónách pro větrné elektrárny
15. 5. 2026 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koaliční rada, tedy zástupci vládních stran a hnutí ANO, Motoristé a SPD, včera v podvečer jednali v sídle vlády o takzvaných akceleračních zónách.
Jde o oblasti, kde můžou snáze vznikat větrné elektrárny. Přišel s nimi loni schválený zákon, který předložila ještě bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Dnešní jednání se týkalo i pozměňovacího návrhu vládního zmocněnce a poslance za Motoristy Filipa Turka, který dává obcím větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Novinářům to po jednání řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Předseda SPD Tomio Okamura nepovažuje jednání za ukončená.
Dnešní jednání bylo podle Okamury dlouhé, ale důležité, protože jde o desítky miliard korun. "Spíše šlo o to sjednotit se v té komunikaci, vyslyšet nové otázky EU, sjednotit se v rámci odpovědí pro EU, aby všechno proběhlo tak, jak jsme slíbili," popsal ministr Červený. Turek doplnil, že koaliční rada debatovala o situaci kolem akceleračních zón, protože v pátek se uskuteční veřejné projednávání změny územního plánu, která se právě jich týká. "Zítřek (pátek) je určení k představení toho návrhu a především pak k zodpovídání dotazů," řekla novinářům ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
"Já si myslím, že ke kompromisu ještě nedošlo, o tom se právě jedná," řekl novinářům Okamura. "Na jednu stranu nechceme tady ty dvěstěmetrové větrníky a nechceme tím zahltit krajinu. Na druhou stranu je tady Národní plán obnovy, kde jsou alokované finanční prostředky, které jsou i České republiky," dodal. Proto chce, aby Česko tyto peníze získalo. Jde proto podle něj o to, aby se splnily představy vlády i podmínky pro čerpání peněz. "Za mě ideální energetický mix je pokračovat v uhlí, máme ho na 50 let," podotkl.
"Naším základním rámcem celé vlády je, abychom samozřejmě zcela v souladu s předchozí vládou, která ujednala podmínky Národního plánu obnovy, naplnili všechna kritéria, která po nás Evropská unie vyžaduje. To prostě, bohužel musíme splnit. My jsme ČR k této věci nezavázali, ale musíme to naplnit," řekl ministr Červený.
"Akcelerační zóny nikomu negarantují, že tam ty větrné elektrárny nebo fotovoltaické elektrárny vyrostou. Pouze říkají, že tam jsou nějaké podmínky, nějaká územní opatření, která jsou známá už dopředu,“ popsala Mrázová. Turkův návrh bude projednáván, ujistila.
Obec nebo kraj by podle Turkova návrhu mohly zpřesnit vymezení akcelerační oblasti v územněplánovací dokumentaci tak, aby se její hranice nenacházela blíž než 900 metrů od ploch s hlavním využitím pro bydlení. V akceleračních zónách se předpokládá jednodušší povolování větrných elektráren. Pokud by měla být větrná elektrárna v menší vzdálenosti než 900 metrů, s jejím umístněním by muselo souhlasit obecní zastupitelstvo.