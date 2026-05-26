Koalice navrhla rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo
26. 5. 2026 – 8:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let.
Týkat by se neměl také podnikatelů a firem, kteří mají do 50 zaměstnanců místo nynějších 24. Rozšíření osvobození od poplatku navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO). Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun. jejich vyjádření ČTK zjišťuje.
Někdejší ministr kultury Martin Baxa (ODS) pokládá návrh za další úder proti nezávislým médiím veřejné služby. Předseda STAN Vít Rakušan mluví o snaze vládní koalice dostat média veřejné služby pod okamžitý tlak. Vláda zároveň plánuje převést financování ČT a ČRo z poplatkového systému pod státní rozpočet.
"Věk 75 let byl zvolen s ohledem na skutečnost, že se jedná o věkovou skupinu fyzických osob vykazující zvýšenou míru zdravotní, sociální a ekonomické zranitelnosti," napsali autoři novely v důvodové zprávě. Zákon by na druhou stranu těmto seniorům umožnil nadále dobrovolně televizní a rozhlasový poplatek hradit tím, že by se z evidence neodhlásili.
Osvobození od hrazení rozhlasového a televizního poplatku by se podle novely nově týkalo držitelů průkazů osob se zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P a nezaopatřených dětí. "Cílem tohoto opatření je zohlednit sociální a životní situaci těchto skupin obyvatel a snížit jejich finanční zatížení," stojí ve zdůvodnění.
Baxa upozornil na sociální síti X na to, že stamilionový výpadek příjmů by měl nastat z měsíce na měsíc. "Budeme tomu ostře bránit, tahle věc je úplný opak vládních slibů o důležitosti veřejnoprávních médií," napsal. Rovněž Rakušan varoval před tím, že koaliční návrh by připravil ČT a ČRo o část jejich rozpočtů v podstatě ze dne na den. "Může obě média dostat do insolvence. Zášť politiků Babišovy vládní koalice proti veřejnoprávním médiím musí být opravdu silná, když navrhují takto bezprecedentní a brutální kroky," sdělil ČTK prostřednictvím mluvčí STAN.
Návrhem zákona o médiích veřejné služby, k němuž dostalo ministerstvo kultury k vypořádání více než 300 připomínek, by se dnes měla zabývat koaliční rada. Naopak poslanecký návrh by podle premiéra Andreje Babiše řešit neměla. "My plníme program. Chceme aby veřejnoprávní média byla financovaná z rozpočtu, aby to neplatili lidi a firmy," uvedl dnes Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády. Podle něj měla poslanecká novela předcházet vládnímu návrhu od 1. července, ale když poslanci podali návrh až nyní, je otázkou, co se s ním stane.
Televizní poplatek loni vzrostl ze 135 na 150 korun měsíčně, rozhlasový poplatek ze 45 na 55 korun. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.
Koaliční novela by podle předkladatelů neměla způsobit dvojici veřejnoprávních médií větší výpadek příjmů, než činil jejich nárůst loňským zvýšením poplatků a rozšířením okruhu poplatníků. Změna nepředstavuje vážný zásah do stability financování veřejné služby provozovatelů ze zákona, uvádí zdůvodnění.
Vláda zároveň plánuje převést financování ČT a ČRo z poplatkového systému pod státní rozpočet. ČT by měla příští rok podle záměru dostat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos má včetně dalších příjmů mimo poplatky 8,5 miliardy korun. ČRo by měl od státu získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než letos z poplatků.
Návrh kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Mluví o zestátnění a omezení nezávislosti i dalším zadlužování státu. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili v dubnu do stávkové pohotovosti a žádají vládu, aby od plánu ustoupila.