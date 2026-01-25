Koalice by měla uvažovat o společném kandidátovi na prezidenta, míní Babiš
25. 1. 2026 – 7:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů by měla nabídnout ve volbě prezidenta v roce 2028 společného kandidáta, míní premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Debata o možném nominantovi by měla podle něho začít o rok dříve. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura takovou iniciativu podpořil. Nynější prezident Petr Pavel tento týden uvedl, že bude mandát obhajovat, pokud bude cítit dostatečnou podporu a nezradí ho zdraví.
Na začátku roku 2027 musí podle Babiše začít seriózní debata o potenciálním kandidátovi. "Považuji za důležité, aby vládní koalice byla schopná nabídnout společného kandidáta. Kandidáta, který nebude reprezentantem jedné části společnosti, naopak autoritou, která dokáže spojovat," řekl Babiš na dnešním sněmu hnutí ANO.
"O společném kandidátovi na prezidenta, který by spojil hlasy zdravého rozumu a byl by prezidentem českých občanů, ne bruselské komise, hovoříme léta. Pokud bychom se uměli spojit a najít člověka, který by byl volitelný a přijatelný pro naše voliče, tak máme velkou šanci zvítězit," napsal ČTK Okamura.
Případný koaliční nominant by podle Babiše nemusel být politikem. "Česká republika má řadu významných osobností z různých oblastí. Práva, vědy, kultury, veřejné služby, kteří mají přirozený respekt a důvěru," uvedl Babiš, podle kterého ale toto téma nyní není na stole.
Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, když ve druhém kole porazil Babiše. Svůj pětiletý mandát vykonává Pavel od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.
O opětovné kandidatuře se Pavel jasněji vyjádřil tento týden při návštěvě Prostějova. Politologové míní, že obhajující prezident má ve volbách vždy výhodu, a pokud by se Pavel rozhodl usilovat o druhý mandát na Hradě, byl by jednoznačným favoritem. I z toho důvodu by se do voleb podle nich pravděpodobně přihlásil menší počet kandidátů než v případě, kdy by Pavel o obhajobu neusiloval.
Pavla by podle říjnového průzkumu agentury STEM/MARK prezidentem volilo nebo možná volilo 58 procent lidí. Z nabízených 40 jmen veřejně známých osobností by si 45 procent vybralo herce a moderátora Marka Ebena, který ale svou kandidaturu dlouhodobě vylučuje, a 40 procent Babiše. Ideální budoucí prezident by měl být podle průzkumu politicky zkušený, důrazný, prozápadní a nadstranický.