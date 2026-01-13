Klouže to! Nebezpečná ledovka pokryla Česko: Meteorologové varují, kde si dát největší pozor
13. 1. 2026 – 10:45 | Magazín | BS
Přes Česko se v noci přehnaly mrznoucí srážky a přinesly nebezpečí i komplikace v dopravě.
Situace se vyvinula tak, jak odborníci z ČHMÚ předpokládali: Od západu přišel mrznoucí déšť a přehnal se přes podstatnou část republiky. Vzduch už se sice začíná oteplovat, nebezpečí ale zatím nepominulo.
„Velký pozor na ledovku ve středních Čechách, na velké části Vysočiny, hlavně na Jihlavsku, na jižní a střední Moravě, Pardubicku,.... Teploty jsou v těchto oblastech stále pod 0 °C, teploty povrchů také,“ varují experti z Českého hydrometeorologického ústavu.
„Na řadě míst spadlo během noci 3 až 6 mm mrznoucích srážek, ledovka je tak i silná. V západní a jihozápadní polovině Čech se sice již výrazně otepluje, ale i zde jsou na řadě míst povrchy stále pod nulou - hlavně v Karlovarském kraji nebo jižních Čechách,“ uvádějí.
„Zejména v Praze, Brně a okolí v souvislosti s ranní špičkou očekáváme velké komplikace v dopravě. Pozor také na chodnících a cestách, hlavní tahy jsou většinou prosolené, ale velký pozor hlavně na menších silnicích,“ doporučují.
„Dobrá zpráva je, že srážky od severozápadu během rána ustanou a další výraznější nejsou na obzoru. Na řadě míst ale bude ledovka přetrvávat nejen ráno, ale i dopoledne, někde až do odpoledních hodin,“ dodali.