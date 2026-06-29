Klimatizace že je luxus pro snoby? Plnohodnotný přístroj z Actionu vás vyvede z omylu
29. 6. 2026 – 7:57 | Magazín | BS
Užívat si příjemný chládek i během těch nejbrutálnějších letních veder už dávno nemusí být výsadou horních deseti tisíc. Action nabízí dostupné řešení.
Česko spalují rekordní vedra a domácnosti, které se neměly možnost pořádně připravit, jen tiše trpí. A když venku zuří čtyřicítky, v pokoji je jak v peci a na parapetu okna byste div neusmažili vejce, běžné stolní větráky, které jen zoufale přesouvají horký vzduch z jednoho koutu místnosti do druhého, už prostě přestávají stačit.
Klimatizace, a to i ta přenosná, byla dlouhá léta považována za drahý špás. Znamenala investici v řádu minimálně deseti tisíc korun a u sousedů vyvolávala pocit, že si zkrátka žijete na vysoké noze.
To už ale dnes dávno neplatí. Oblíbený diskont Action do letní nabídky zařadil plnohodnotnou mobilní klimatizaci značky Kinzo s cenovkou 3 999 Kč. Nabízí chladicí výkon, za který byste ještě nedávno platili trojnásobek.
Plnohodnotné chlazení, žádné triky s vodou
Zapomeňte na levné plastové „ochlazovače“ vzduchu za pár stovek, které jen foukají vzduch přes nádržku se studenou vodou a dělají z vašeho obýváku vlhký skleník. Kinzo je regulérní klimatizační jednotka (s příkonem 1010 W), která uvnitř skrývá skutečný kompresor a chladivo. Funguje úplně stejně jako vaše lednička: Horký vzduch z místnosti reálně nasaje, prudce ochladí a přebytečné teplo vyfoukne ven.
S chladicí kapacitou 9 000 BTU si tento kompaktní stroj na kolečkách poradí s prostorem o objemu až 60 m³. To v praxi odpovídá zhruba klasickému panelákovému obýváku spojenému s kuchyňským koutem, nebo prostorné ložnici.
Rychlost, s jakou dokáže během pár desítek minut srazit teplotu z neúnosných 31 °C na příjemných 23 °C, vás velmi mile překvapí. A co víc, přístroj umí vzduch i efektivně odvlhčovat. Právě odstranění oné těžké, dusné vlhkosti je často přesně to, co v létě přináší největší úlevu.
A i výbava hraje vyšší ligu: Ačkoliv jde o diskontní produkt s cenovkou pod čtyři tisíce korun, výrobce do přístroje integroval přehledný LED displej a přihodil i dálkové ovládání, takže se kvůli úpravě teploty při sledování televize nemusíte ani zvedat z gauče. Velkým plusem je také 24hodinový časovač, díky kterému si můžete načasovat chlazení tak, abyste se z práce vraceli do dokonale vychlazeného bytu, a nechybí ani speciální noční režim pro klidnější spánek.
Kde je háček?
Fyziku nelze ošidit a nízká cena i formát mobilní klimatizace si vybírají svou daň. Jde především o odvod horkého vzduchu: Vzhledem k tomu, že jde o mobilní jednotku, musíte zkrátka někam vystrčit tlustou plastovou hadici (typicky do pootevřeného okna). Pokud nemáte okno přizpůsobené, bude vám část teplého vzduchu proudit zvenku zpět do bytu a účinnost chlazení logicky o něco klesne.
Vřele proto doporučujeme dokoupit si za pár stovek speciální látkové okenní těsnění na suchý zip.
Druhým kompromisem je hlučnost. Kompresor integrovaný přímo v přístroji (na rozdíl od drahých dělených klimatizací, kde kompresor hučí venku na fasádě) o sobě dává vědět. Stroj zkrátka chladí skvěle, ale trochu u toho vrní. Máte-li extrémně lehké spaní, budete si chvíli zvykat i na utlumený noční režim.
Chládek už není výsadou bohatých
Pokud máte neomezený rozpočet a můžete doma bez problémů sekat do zdí, pořiďte si klasickou nástěnnou klimatizaci. Pokud ale bydlíte v pronájmu, pečete se každé léto pod střechou a zkrátka už odmítáte platit astronomické sumy za spotřebiče, je klimatizace Kinzo z Actionu parádní nabídkou. Za 3 999 Kč získáte překvapivě účinný a výkonný stroj, který bezpečně zachrání vaše letní dny i noci.