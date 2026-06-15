Klimatický fenomén, který aktuálně děsí meteorology. Jeho dopady bývají globální
15. 6. 2026 – 10:13 | Zprávy | Žaneta Kaczko
El Niño je jedním z nejsilnějších klimatických jevů na planetě a v minulosti stál za rekordními vedry, ničivými povodněmi i rozsáhlými obdobími sucha. Vědci nyní jeho vývoj znovu sledují s mimořádnou pozorností.
Některé události se odehrávají daleko od nás, což může vyvolat pocit, že se nás vůbec netýkají. Jenže pak se ukáže, že mají moc ovlivnit počasí, zemědělství i každodenní život na druhém konci světa. Přesně takovým fenoménem je El Niño- klimatický jev vznikající v Tichém oceánu, který dokáže rozhýbat atmosféru celé planety. A podle meteorologů a klimatologů existují náznaky, že by se svět mohl dočkat mimořádně silné epizody označované jako „super El Niño“. Co to vlastně znamená? A proč tomu vědci věnují tolik pozornosti?
Za všechno může teplejší oceán
El Niño vzniká v oblasti rovníkového Pacifiku. Za běžných okolností vanou nad oceánem pasáty, které tlačí teplou vodu směrem k Indonésii a Austrálii. Když však tyto větry zeslábnou, začne se teplá voda hromadit ve střední a východní části Tichého oceánu. To možná zní jako drobnost, ale oceán je obrovský zásobník energie. Jakmile se změní jeho teplota, reaguje na to i atmosféra. Naruší se běžné proudění vzduchu, změní se rozložení srážek a důsledky se postupně projeví po celém světě. El Niño se objevuje přibližně každé dva až sedm let. Ne všechny epizody jsou ale stejně silné.
Když je El Niño opravdu velké
Meteorologové používají označení „super El Niño“ pro mimořádně silné události, které se vyskytují jen zřídka. Poslední skutečně výrazné epizody přišly v letech 1982-1983, 1997-1998 a 2015-2016. Právě tyto roky byly spojeny s rozsáhlými klimatickými extrémy po celém světě. Důsledky bývají velmi rozdílné podle regionu- někde přicházejí ničivé deště a povodně, jinde naopak dlouhá sucha. V některých oblastech prudce roste riziko lesních požárů, zatímco jiné čelí sesuvům půdy a záplavám. Tato nepředvídatelná kombinace extrémů dělá z El Niña jeden z nejsledovanějších klimatických jevů na Zemi.
Svět je dnes zranitelnější než dřív
Oceány jsou dnes teplejší než před několika desetiletími a atmosféra obsahuje více energie i vodní páry. Klimatologové proto upozorňují, že stejné El Niño může mít v dnešním oteplujícím se světě silnější dopady než v minulosti. Teplejší vzduch totiž dokáže zadržet více vlhkosti, což může zesilovat přívalové srážky i některá období sucha. Jinými slovy, El Niño a klimatická změna se mohou vzájemně posilovat.
Horko, které pocítí celý svět
Jedním z nejviditelnějších důsledků bývá růst globálních teplot. El Niño totiž uvolňuje do atmosféry obrovské množství tepla uloženého v oceánu. Právě kombinace silného El Niña a dlouhodobého oteplování pomohla vytvořit rekordně teplé roky v nedávné historii. Není náhoda, že klimatologové sledují každý nový vývoj v Pacifiku s mimořádnou pozorností. Silné El Niño může přispět k dalším teplotním rekordům a zvýšit pravděpodobnost extrémních vln veder na mnoha kontinentech.
Dopady nejsou jen o počasí
Když se řekne extrémní počasí, většina lidí si představí vedro nebo povodně, ve skutečnosti ale mohou být následky mnohem širší. Dlouhá období sucha mohou poškodit úrodu. Nedostatek vody ovlivňuje výrobu elektřiny ve státech závislých na vodních elektrárnách. Extrémní vedra zatěžují zdravotnictví a zvyšují spotřebu energie. Výkyvy počasí mohou zasáhnout i ceny potravin na světových trzích. Některé země naopak mohou z vydatnějších srážek profitovat. Například Argentina historicky během některých silných epizod zaznamenala velmi dobré zemědělské výsledky díky vyššímu množství deště.
Nelze přesně říct, co se stane
Ačkoli dnes meteorologové dokážou El Niño sledovat mnohem lépe než v minulosti, stále platí, že žádné dvě epizody nejsou stejné. Silnější El Niño sice zvyšuje pravděpodobnost určitých jevů, ale nezaručuje je. Klimatický systém je mimořádně složitý a do výsledku vstupuje řada dalších faktorů. Dokonce i NOAA upozorňuje, že silné El Niño automaticky neznamená stejně silné dopady v každé části světa.
Malá změna v oceánu, velké důsledky
Představa, že počasí nad našimi hlavami může ovlivnit dění v oceánu vzdáleném tisíce kilometrů, zní skoro neuvěřitelně, ale přesně to El Niño dělá. Ovlivní srážky, zemědělství, požáry, zásoby vody i každodenní život milionů lidí. Většina z nás o něm uslyší jen v krátké zprávě v televizi, meteorologové ale budou v následujících měsících pozorně sledovat každou změnu teploty v Pacifiku. Tam se může začínat odehrávat příběh dalších rekordních veder, povodní nebo období sucha v různých částech světa.