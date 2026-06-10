Klid nehrozí! Hanychová se Soukupem opět před soudem: Sprosté nadávky létaly už na chodbě
10. 6. 2026 – 10:56 | Magazín | Jana Strážníková
Nejnovější kolo soudních sporů se neneslo ve zrovna dvakrát přátelské atmosféře.
Pokud přijde řeč na soudní spory Agáty Hanychové a jejího bývalého partnera Jaromíra Soukupa, je vždycky nutné ještě přesně dodat, o kterém se zrovna bavíme. Neshod a sporů totiž mezi někdejšími hrdličkami a navíc i současným manželem Hanychové, Miroslavem Dopitou, panují snad desítky.
Nejnovější soudní stání, které proběhlo předvčírem, řešilo opět společnou dceru bývalého páru, Rozárku. Zchudlému podnikateli se totiž nelíbí, že by měla být jeho dcera umístěna do spádové školky a kdo pár trochu sleduje, ten moc dobře ví, že šance domluvit se normálním dialogem je u těchto dvou prakticky nulová.
Jak moc velkou nevraživost Soukup ke své bývalé a jejímu muži chová, se ani není potřeba nijak složitě domýšlet. Své placené stránky plní prakticky výhradně jen útočnými výlevy na konto Agáty a jejího partnera, a to s takovou intenzitou, že se spousta lidí nemůže ubránit myšlence, že zhrzený Soukup stále nedokáže překousnout rozchod a prostě a dobře úplně obyčejně žárlí.
Svou nelibost dával Soukup hlasitě najevo i před pondělním jednáním. A to zejména ve chvíli, kdy si všiml, že Agátu k soudu doprovodil právě i její manžel, Mirek Dopita.
Soukupova zášť vůči němu také není žádným překvapením, obzvlášť přihlédneme-li ke skutečnosti, jak moc zle Dopita Soukupovi rozbil ústa při jejich bitce. Která je samozřejmě i nadále předmětem dalšího soudního sporu.
„Jo on je tady tenhle blb,“ hlásil hned Soukup, jak si všiml Dopity.
„Vyfoťte Dopitu, jak se usmívá. Debil,“ dodal ještě další nactiutrhání, za které by ho Dopita, kdyby opravdu chtěl, mohl opět klidně vyzvat k soudu. Ale to se snad nestane, sporů už musí mít nutně všichni kompletně plné zuby.
„To bude ještě na dlouho, tohle je teprve sedmnáctá žaloba,“ dodával Soukup sarkasticky.
Jak dopadl samotný soud pak Agáta nechtěla moc komentovat, ale ze síně odcházela v dobré náladě a potvrdila, že je její strana s výsledkem spokojená.