Kiska sepsul Fica, vládu sestaví vicepremiér

Slovenský prezident Andrej Kiska pověří sestavením nové vlády dosavadního vicepremiéra Petera Pellegriniho, pokud současný kabinet premiéra Roberta Fica předá hlavě státu svou demisi. Kiska to řekl novinářům.

Nejdéle sloužící slovenský premiér Fico ve středu nabídl svou demisi při řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky pod podmínkou, že současná koalice Směru-SD, Slovenské národní a Mostu-Híd zůstane u moci. Demise premiéra znamená pád celé Ficovy vlády, která je v polovině čtyřletého funkčního období.

"Pana Pellegriniho pověřím sestavením vlády poté, co přijmu demisi vlády pana Fica. Samozřejmě za předpokladu, že mi (Fico) takovou demisi doručí," řekl Kiska novinářům. Kiska zároveň kritizoval Fica, že si v rozporu s ústavou kladl podmínky pro podání demise.

Pellegrini po schůzce s Kiskou řekl, že současná koalice chce vytvořit novou vládu a že má k tomu potřebnou většinu hlasů ve sněmovně. Pravděpodobný nový slovenský premiér Pellegrini je místopředsedou Ficovy strany Směr-SD.

Očekává se, že Fico s Pellegrinim ještě ve čtvrtek odpoledne po mimořádné schůzi úřadující vlády opět navštíví hlavu státu.

Kiska před novináři připomněl, že již dříve požadoval předčasné volby nebo zásadní rekonstrukci vlády jako řešení nedůvěry lidí ve stát, za co Fico hlavu státu tehdy v reakci obvinil kromě jiného z mocenských her.

Podle Kisky v parlamentu není k dispozici potřebná většina pro schválení ústavního zákona o zkrácení volebního období, což by otevřelo cestu k vypsání předčasných voleb.

Demise nestačí, hlásí aktivisté

Organizátorům protivládních protestů na Slovensku nicméně demise Roberta Fica nestačí, požadují vypsání předčasných voleb. Občanští aktivisté, kteří minulý týden stáli za největšími demonstracemi od takzvané sametové revoluce v roce 1989 a kteří na pátek ohlásili nové protesty, to uvedli ve čtvrtečním prohlášení.

"Potřebujeme novou šanci pro slušné a spravedlivé Slovensko, a proto požadujeme předčasné volby. Toto je momentálně jediná možnost, jak se pokusit o obnovu důvěry lidí ve stát. Jediná možnost, jak vrátit politice slušnost," uvedli organizátoři demonstrací. Původně požadovali demisi vlády; podle slovenské ústavy demise premiéra znamená pád celého kabinetu.

Organizátoři demonstrací v prohlášení uvedli, že předsedové tří koaličních stran na Slovensku ponížili a obelhali celou občanskou veřejnost a že jejich snaha udržet se u moci za každou cenu je důkazem snahy zamést pod koberec všechny korupční kauzy.

Rozhoupával se dlouho

"Je pozdě. Poté, co Fico dovolil, aby se vybičovaly emoce, a veřejnost začala žádat předčasné volby, faktický ústupek již působí jako arogantní gesto lidí, kteří nejsou ochotni vzdát se křesla. Napětí ve společnosti tak může ještě posílit a koalice se bude muset beztak poroučet," napsal ve čtvrtek deník Sme.

Podle listu Fico nehodlá odejít z důvodu, že cítí spoluodpovědnost za stav země, ve které zavraždili novináře, za masivní nedůvěru občanů v politiku či za to, že do své blízkosti pustil lidi podezřelé z vazeb na mafii, jak o tom psal zastřelený novinář Ján Kuciak. "Jeho vláda se rozpadá a on ji chce zachránit demisí. Za podmínek, že Směr bude nadále vládnout," uvedl list.

"Robert Fico byl jednoznačně nejdéle vládnoucím premiérem. Jednu dekádu stál v čele tří vlád. Jako jediný premiér ovšem může skončit v úřadu tak, že ho vymění," uvedly Hospodárske noviny k možné demisi Fica v polovině funkčního období jeho vlády. Dodaly, že klást hlavě státu podmínky, za kterých premiér podá demisi, patrně nebude celkem standardní.