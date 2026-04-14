Kim Kardashian šokuje: Opouští reality show a míří do jiné branže
14. 4. 2026 – 17:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Kim Kardashian znovu překvapuje. Z reality show a módního byznysu míří na Broadway, kde se jako producentka podílí na silném příběhu o justičním omylu. Její profesní i osobní život přitom dál plní titulky – od rodiny a dětí až po nové spekulace o vztahu s Lewisem Hamiltonem.
Kim Kardashian znovu dokazuje, že její ambice sahají daleko za hranice reality show a sociálních sítí. Tentokrát se rozhodla proniknout do světa prestižního divadla a stává se producentkou broadwayské hry The Fear of 13. Pro mnohé je to překvapivý tah, pro jiné logické pokračování její proměny z televizní celebrity v ženu, která chce měnit svět.
Projekt vypráví silný a emotivní příběh Nick Yarris, který strávil více než dvacet let v cele smrti za zločin, který nespáchal. Právě tento příběh Kim hluboce zasáhl a stal se důvodem, proč se rozhodla vstoupit do role producentky. V jedné z hlavních rolí se představí Adrien Brody, což dodává projektu další lesk a pozornost veřejnosti.
Kim otevřeně mluví o tom, že ji fascinuje síla příběhů, které dokážou změnit pohled lidí na spravedlnost. Divadlo podle ní není jen zábava, ale nástroj, který dokáže zasáhnout emoce a přimět publikum přemýšlet. A právě to chce využít k tomu, aby upozornila na chyby v systému a osudy lidí, kteří byli nespravedlivě odsouzeni.
Od skandálů a luxusu k právu a rodině: proměna Kim Kardashian
Život Kim Kardashian byl vždy pod drobnohledem veřejnosti. Vyrůstala v bohaté a vlivné rodině, kde byl úspěch téměř samozřejmostí. Její otec Robert Kardashian byl respektovaný právník, jehož kariéra zanechala v Kim silnou stopu. Právě díky němu se začala zajímat o právo a spravedlnost, i když její vlastní cesta vedla nejprve úplně jiným směrem.
Z původně nenápadné společenské osobnosti se postupně stala globální ikonou. Reality show The Kardashians otevřela dveře do jejího soukromí a ukázala světu její vztahy, dramata i luxusní životní styl. Její milostný život byl často bouřlivý a plný zvratů. Výraznou kapitolou byl její vztah a manželství s Kanye West, se kterým má čtyři děti. Jejich rozchod patřil k nejsledovanějším událostem v showbyznysu a dodnes budí pozornost médií i fanoušků.
V poslední době se navíc spekuluje o jejím vztahu se závodníkem Formule 1 Lewis Hamilton, což jen potvrzuje, že její osobní život zůstává jedním z nejsledovanějších na světě.
Kim je matkou čtyř dětí, které jsou pro ni podle jejích slov absolutní prioritou. I přes náročný pracovní život se snaží být přítomná v jejich každodenním životě a vytvářet jim stabilní zázemí. Právě mateřství ji podle mnohých ještě více přiblížilo tématům spravedlnosti a empatie, která dnes prosazuje.
Vedle rodiny buduje i úspěšné podnikání, zejména prostřednictvím své značky Skims, která se stala celosvětovým hitem. K tomu všemu navíc studuje právo a aktivně se angažuje v případech nespravedlivě odsouzených.
Broadway jako nový vrchol a další kapitola jejího příběhu
Vstup na Broadway je pro Kim Kardashian nejen prestižní záležitostí, ale i dalším důkazem, že se snaží redefinovat svou veřejnou image. Už dávno není jen hvězdou reality show – stále více se profiluje jako podnikatelka, matka a aktivistka, která chce mít skutečný dopad.
Hra The Fear of 13 tak není jen dalším projektem do jejího portfolia. Je symbolem její proměny a důkazem, že i v prostředí plném glamouru a slávy lze najít prostor pro vážná témata. Kim Kardashian tímto krokem opět přitahuje pozornost celého světa – tentokrát však nejen svým životním stylem, ale i snahou upozornit na hlubší společenské problémy.