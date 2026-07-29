Kila mizí, ale vlasy také. Nový problém léků na hubnutí děsí pacienty
29. 7. 2026 – 17:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Oblíbené injekce na hubnutí pomáhají shazovat kila, podle nové studie však mohou mít i nečekanou daň. U části pacientů se častěji objevuje vypadávání vlasů.
Léky jako Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro slibují něco, o čem se milionům lidí dlouho jen snilo: menší hlad, rychlé hubnutí a výrazně nižší číslo na váze. Jenže zatímco kila mizí, někteří pacienti si začínají všímat úplně jiného problému. Spolu s hmotností jim mohou ubývat také vlasy.
Nová studie zveřejněná v odborném časopise The BMJ naznačuje, že lidé užívající léky ze skupiny GLP-1 mohou mít vyšší riziko alopecie než pacienti léčení jinými přípravky na cukrovku. V jednom srovnání bylo riziko vyšší o 37 procent, v druhém dokonce o 68 procent.
Čísla působí znepokojivě, vědci ale zároveň uklidňují, že celkové riziko zůstává poměrně malé. Rozhodně tedy neplatí, že každému uživateli Ozempicu nebo Mounjara začnou automaticky padat vlasy. Nové výsledky však ukazují, že nejde pouze o další poplašnou historku ze sociálních sítí. Obavy z řídnutí vlasů se kolem populárních injekcí objevují už delší dobu. Někteří pacienti popisují celé chomáče vlasů ve sprše, ucpané kartáče nebo náhle prořídlou pěšinku. Vypadávání vlasů je navíc uvedeno také v příbalových informacích některých přípravků.
Hubenější postava, ale vlasy na polštáři
Výzkumníci zjistili, že zvýšené riziko se týkalo především nejizvících forem alopecie. To je alespoň částečně dobrá zpráva. Vlasové kořínky totiž při tomto typu problémů nebývají trvale poškozené a vlasy mohou později znovu dorůst.
U uživatelů léků GLP-1 bylo riziko této formy vypadávání vlasů v jednom srovnání vyšší o 53 procent a v druhém o 72 procent. Jedním z možných problémů může být takzvané telogenní efluvium, při kterém větší množství vlasů přejde do klidové fáze a po několika měsících začne náhle vypadávat.
Pro člověka, který se těší z rychlého hubnutí, může být taková změna nepříjemným šokem. Místo obdivování nové postavy před zrcadlem totiž začne sledovat ustupující pěšinku nebo vlasy zachycené v umyvadle. Zatím však není jasné, zda za problémem stojí přímo samotné léky. Mnohem pravděpodobnějším viníkem může být prudký úbytek hmotnosti, který představuje pro organismus značnou zátěž.
Když tělo během krátké doby přijde o velké množství kilogramů, může začít šetřit energií. Růst vlasů pro něj v takové chvíli není prioritou, a proto větší počet vlasů přejde do klidové fáze. Následky se často projeví až s několikaměsíčním zpožděním. Podobný problém dobře znají lidé po bariatrických operacích nebo extrémních dietách. I jim mohou po rychlém zhubnutí začít vlasy výrazně řídnout. Nejde tedy nutně o tajemný účinek Ozempicu, ale spíše o daň, kterou si tělo vybírá za příliš rychlou proměnu.
Za vysněnou postavou se může skrývat nedostatek živin
Další příčinou může být změna jídelníčku. Léky GLP-1 výrazně tlumí chuť k jídlu a někteří uživatelé kvůli nim jedí mnohem méně než dříve. S menšími porcemi však mohou přijímat také méně bílkovin, železa, zinku a dalších látek, které vlasy potřebují. Pokud tělu důležité živiny chybějí, může se to projevit únavou, bledostí, lámavými nehty a právě řídnutím vlasů. Svou roli mohou hrát také hormonální a metabolické změny, které rychlé hubnutí doprovázejí.
Vědci zatím nedokážou říct, zda jde o přímý účinek léku, následek hubnutí, nedostatek živin, nebo kombinaci všech těchto okolností. Studie také neukázala, jak silné vypadávání vlasů bylo ani zda se stav po ukončení léčby upravil. Výsledky proto neznamenají, že by lidé měli léky okamžitě vysazovat. Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro mohou pacientům s diabetem a obezitou výrazně pomoci a jejich zdravotní přínosy mohou malé riziko problémů s vlasy jednoznačně převážit.
Náhlé ukončení léčby bez konzultace s lékařem by naopak mohlo vést k opětovnému přibírání nebo ke zhoršení hladiny cukru v krvi. Kdo si však všimne, že mu začaly vlasy neobvykle rychle řídnout, neměl by problém ignorovat. Lékař může zkontrolovat hladinu železa, zinku a dalších důležitých látek, posoudit rychlost hubnutí a vyloučit jiné příčiny alopecie.
Nová studie tedy netvrdí, že oblíbené injekce na hubnutí připraví každého pacienta o vlasy. Ukazuje ale, že za rychlou proměnou postavy se někdy může skrývat nepříjemné překvapení. Kila mohou mizet podle plánu, jenže spolu s nimi se může začít ztrácet i něco, čeho se většina lidí vzdát rozhodně nechce.