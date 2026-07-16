Kebab doma, co chutná jak od profíků? Jde to! Z tohohle receptu je celosvětový hit. A právem
16. 7. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Různých metod, jak doma napodobit ikonickou chuť kebabu, existuje spousta. Tahle je ale tak věrná, že jinou už zkoušet nebudete.
Dali byste jak Richard III. království za kebab, ale ceny ve fast foodech vás buďto už tak odrazují, že vás přechází chuť, nebo třeba nemáte ani žádný po ruce? Sociální sítě mají řešení. Zrodil se na nich virální hit, který ukazuje, že kebab doma? Žádný problém!
Internet aktuálně šílí po takzvaném „falešném kebabu“. Videa, kde si lidé doma v obyčejné troubě pečou vlastní verzi oblíbené pochoutky, sbírají miliony zhlédnutí. A nejlepší na tom je, že k tomu nepotřebujete žádný obří vertikální gril ani speciální vybavení. Stačí vám mleté maso, správné koření, pečicí papír a jedna finta.
Kouzlo spočívá ve zpracování masa. Místo toho, abyste dělali klasickou sekanou nebo karbanátky, maso doslova „utlučete“ a prohnětete tak, aby se spojilo do jednolité hmoty. Následně ho pevně zarolujete do pečicího papíru (aby si udrželo tvar a šťavnatost) a upečete.
Zlatý hřeb ale přichází až nakonec: upečenou roládu nakrájíte na tenoučké plátky, které zprudka opečete na pánvi. Výsledek? Dokonale křupavé okraje a uvnitř šťavnaté maso.
Recept:
Co budete potřebovat na maso:
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500 g mletého hovězího masa (ideálně s vyšším obsahem tuku, např. 20 %, jinak bude maso suché!)
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1 cibuli (najemno nastrouhanou, šťávu lehce vymačkejte)
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2 stroužky česneku (prolisované)
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1 lžičku římského kmínu (to je to tajemství kebabové chuti!)
- 1 lžičku drceného kmínu
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1 lžičku mletého koriandru
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1 lžičku sladké papriky
- 1 lžičku tymiánu
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Sůl a čerstvě mletý pepř
Na legendární bílý dresink:
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150 g hustého bílého jogurtu (ideálně řecký)
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2 lžíce poctivé majonézy (pro krémovou texturu). Tu si mimochodem také bez problémů zvládnete vyrobit sami.
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1–2 stroužky česneku
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Špetku sušeného nebo čerstvého kopru
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1 lžičku citronové šťávy
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Sůl a pepř na dochucení
Jak na to: Krok za krokem
1. Hnětení je základ: Mleté maso dejte do mísy, přidejte koření, cibuli a česnek. A teď to hlavní – rukama maso pořádně prohněťte. Klidně mu věnujte 5 minut. Potřebujete, aby maso pustilo bílkovinu a změnilo se v lepivou, kompaktní pastu.
2. Rolování: Zhruba polovinu směsi přendejte na arch pečícícho papíru. Přikryjte druhým papírem a kuchyňským válečkem rozválejte maso na co nejtenčí plát (který ale nepřesahuje zpod papíru ven). Sejměte vrchní papír a ten spodní opatrně, ale pevně stočte i s masem do „rulády“.
3. Pečení: Šup s tím do trouby rozehřáté na 200 °C. Pečte zhruba 20 minut.
4. Odpočinek: Až maso vytáhnete, nechte ho chvíli odležet. Klidně deset minut, abyste pak při krájení zbytečně nepřišli o šťávu.
5. Finiš na pánvi (ten dělá kebab kebabem): Odpočaté maso nakrájejte na co nejtenčí plátky, ideálně dlouhé proužky. Rozpalte pánev (můžete přidat kapku oleje) a plátky zprudka opečte – stačí 2–3 minuty. Okraje musí být krásně hnědé a křupavé!
6. Dresinková tečka: Během pečení masa stačí v misce smíchat všechny ingredience na dresink a nechat ho chvíli v lednici odležet, aby se chutě krásně propojily.
Tipy navíc:
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S čím to podávat? Opečené maso naskládejte do nahřáté tortilly nebo pita chleba. Přidejte nakrájený ledový salát, plátky rajčat, tenká půlkolečka červené cibule a pořádně to zalijte dresinkem. Zeleninu ale samozřejmě přidávejte dle chuti.
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Tuk je nositelem chuti: Dietní libové maso se tentokrát moc nehodí. Kebab potřebuje tuk. Pokud máte libové hovězí, nebojte se do něj přimíchat trochu vepřového bůčku nebo mletého jehněčího.
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Experimentujte: Do masové směsi můžete přidat i špetku chilli nebo uzené papriky pro extra šmrnc. Rovněž se nebojte zkusit třeba špetku nového koření a skořice pro hřejivější, exotičtější chuť.
Tak co, jdete do toho? Po tomhle jídle se jen zapráší, to vám slibujeme!