Když vás (ne)šálí zrak. Ráno vyšel na zahradu a co tam našel vás ohromí

23. 5. 2025 – 13:26 | Zpravodajství | Alex Vávra

Muž z norského Bynesetu se probudil do naprostého šoku – na jeho zahradě stál obr, který tam rozhodně neměl co dělat. Co se stane, když se moře rozhodne navštívit pevninu?

Byl to ráno jako každé jiné — alespoň do chvíle, kdy Johan Helberg z norského Bynesetu otevřel oči a zjistil, že se mu do předzahrádky zabořila obří nákladní loď. Představte si ten pohled: 135 metrů dlouhý kolos trčí z trávníku, jen pár metrů od jeho domu, jako z nějakého noční můry nebo scény z katastrofického filmu. A přesto se to stalo. A přesně tak to Helberg popisuje: „Musel jsem zaklonit hlavu, abych viděl na vršek. Bylo to tak neskutečné.“ Obrovské nákladní plavidlo, NCL Salten, plující pod kyperskou vlajkou, najelo na mělčinu ve čtvrtek krátce před pátou hodinou ranní poté, co místo obvyklého manévru do fjordu pokračovalo přímo vpřed – a doslova přistálo v cizí zahradě. Loď se řítila rychlostí přibližně 30 kilometrů za hodinu, když prorazila pobřeží a skončila jen pár kroků od obývacího pokoje. Helberg v domě žije už 25 let, ale nic takového si nedokázal představit ani v těch nejdivočejších snech. K probuzení ho přivedlo až naléhavé zvonění souseda, který přiběhl s očima navrch hlavy: loď mu vjela do čtvrti.

Na palubě se v té chvíli nacházelo 16 členů posádky – Norové, Litevci, Ukrajinci i Rusové. Přestože náraz byl silný a loď skončila na mělčině, zázrakem nebyl nikdo zraněn a nedošlo ani k úniku ropných látek. Ale klid to rozhodně nepřineslo. Policie zahájila okamžité vyšetřování a identifikovala jednoho z námořníků jako podezřelého. „Na palubě lodi je jedna osoba, která byla označena jako podezřelá,“ potvrdil mluvčí trøndelagské policie Per Christian Stokke. Důvody, proč loď změnila směr, zatím zůstávají nejasné, ale pracuje se s verzemi o technickém selhání i lidské chybě. Rejdařská společnost North Sea Container Line, která loď provozuje, se snažila incident bagatelizovat. Tvrdí, že označení podezřelého je pouze součástí běžného postupu. Generální ředitelka společnosti, Bente Hetland, prohlásila, že „není důvod se domnívat, že šlo o úmysl.“ Zároveň dodala, že společnost zahájila vlastní vyšetřování příčin a že jsou především vděční, že nikdo nepřišel k újmě.

Jenže zatímco se tisková oddělení snaží udržet klid, zůstává loď i nadále zapíchnutá v norské půdě jako memento selhání moderní námořní dopravy. První pokus o vyproštění plavidla selhal a záchranáři doufají, že další šanci přinese až večerní příliv. Zatím ale zůstává obří loď uvězněná mezi stromy a keři, obklopená policejní páskou a šokovanými pohledy místních obyvatel. Celý incident zní jako absurdní vtip, ale pro Johana Helberga a jeho sousedy je to realita – drtivý náraz technologie do každodenního života. Když šel večer spát, myslel si, že ho druhý den čeká obyčejné ráno. Místo toho se probudil do světa, v němž se nákladní loď rozhodla zakotvit v jeho zahradě.