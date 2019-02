Když se fikce přelévá do reality: Světelné meče jako součást oficiálního sportu

V únoru zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 28 lidí. Je to o sedm více než ve stejném měsíci loňského roku. Od začátku roku si dopravní kolize vyžádaly 54 lidských životů, což je o šest obětí méně než ve stejném období loni. ČTK to dnes řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Bilance je předběžná, oficiální čísla zveřejní policie zhruba za týden. V letošní celoroční statistice stojí za meziročním poklesem obětí relativně příznivá lednová čísla, kdy na českých silnicích zemřelo nejméně lidí od roku 1990.

