Když rodič tvrdí, že miluje děti stejně, často si lže: Psychologové bourají jeden z největších mýtů o rodině

29. 4. 2026 – 20:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Rodičovství bývá spojováno s představou absolutní spravedlnosti. Stejná láska, stejná pozornost, stejné zacházení. Jenže skutečný život bývá mnohem složitější.

Mnoho rodičů si někdy v tichosti přizná něco, co se nahlas vyslovuje velmi obtížně: vztah ke každému dítěti může mít jinou podobu.

To ale automaticky neznamená, že by jedno dítě milovali více a druhé méně.

Podle psychologů totiž rodičovská láska nemusí být identická, aby byla zdravá. Důležitější než absolutní rovnost bývá kvalita vztahu, emocionální dostupnost a schopnost reagovat na individuální potřeby dítěte.

close-up-lovely-cocker-spaniel
Magazín
Myslíte si, že jeden psí rok znamená sedm lidských? Jde o jeden z nejčastějších omylů

Psychologové: Každé dítě vytváří jinou rodinnou dynamiku

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že každé dítě vyrůstá v odlišné rodinné konstelaci.

Liší se:

  • pořadím narození
  • temperamentem
  • citlivostí
  • potřebami
  • způsobem komunikace

Psychologické směry inspirované například Alfredem Adlerem zdůrazňují, že rozdílné postavení sourozenců přirozeně formuje i rozdílné vztahy mezi rodičem a dítětem. Nejde tedy o selhání rodiče, ale o běžnou součást rodinné dynamiky.

serious-young-man-sitting-reading-newspaper-city
Magazín
Nejste líní, jen váš mozek funguje jinak: Psychologové upozorňují na 3 návyky, které bývají znakem bystré mysli

Největší rodičovská past? Mechanická rovnost

Mnoho rodičů se snaží být za každou cenu spravedlivých:

  • stejné dárky
  • stejné tresty
  • stejná pravidla

Jenže právě tady může vznikat problém.

Psychologové upozorňují, že děti nejsou stejné osobnosti a nepotřebují totožný přístup. Skutečně zdravé rodičovství nespočívá v mechanickém dělení pozornosti, ale v citlivém přizpůsobení tomu, co konkrétní dítě právě potřebuje.

ChatGPT Image 28. 4. 2026 19_49_57
Magazín
Vyberte si svůj oblíbený šálek kávy: Vaše volba může odhalit skrytý dar, o kterém jste dosud neměli tušení

Děti velmi rychle vycítí i jemné rozdíly

Děti často nevnímají jen slova, ale především:

  • míru pozornosti
  • emocionální blízkost
  • reakce ve stresových situacích

Právě proto může být přetvářka méně účinná než otevřenost.

Pokud rodič pouze předstírá absolutní rovnost, ale dítě dlouhodobě cítí emocionální odstup, vzniká napětí, které může posilovat sourozeneckou rivalitu i pocit méněcennosti.

ChatGPT Image 27. 4. 2026 20_38_14
Magazín
Těmhle třem znamením neuniknete: Ovládnou vás dřív, než si uvědomíte, co se děje

Co doporučují psychologové, když dítě cítí nespravedlnost

Pokud dítě vyjádří pocit, že sourozenec dostává více lásky nebo pozornosti, odborníci doporučují:

  • nepopírat jeho emoce
  • nesnižovat jeho pocity
  • aktivně naslouchat
  • vysvětlit rozdíl mezi odlišným přístupem a menší láskou

Dítě totiž většinou nehledá přesnou matematickou rovnost. Potřebuje hlavně jistotu, že je přijímáno a že má v rodině pevné místo.

ChatGPT Image 27. 4. 2026 15_59_21
Magazín
Jíte je každý den a považujete je za zdravé: Tahle ovoce a zelenina patří k nejvíce zatíženým pesticidy

Dokonalý rodič neexistuje

Moderní tlak na bezchybné rodičovství bývá vyčerpávající. Psychologové se shodují, že rodičovství je spíš proces neustálého učení než výkon bez chyb.

Zahrnuje:

  • pochybnosti
  • růst
  • chyby
  • korekce
  • přizpůsobování

Právě přijetí této reality může rodičům výrazně ulevit od zbytečné viny.

ChatGPT Image 27. 4. 2026 12_35_13
Magazín
Chuť k jídlu lze snížit během 2 minut díky starověkému čínskému dechovému cvičení

Co děti potřebují nejvíc

Děti nepotřebují dokonale odměřenou lásku.

Nejdůležitější bývá:

  • bezpečí
  • respekt
  • stabilita
  • pozornost
  • pocit vlastní hodnoty

Rozdílnost vztahů proto sama o sobě nemusí být problémem, pokud každé dítě ví, že je milováno svým jedinečným způsobem.

best-friends-relaxing-together-weekend (1)
Magazín
Když muž nemá žádné kamarádky: Je to důkaz věrnosti, nebo varovný signál?

Tohle je dobré vědět

Rodičovská láska nemusí být dokonale stejná, aby byla hluboká.

Tady odborníci přes psychiku stále častěji připomínají, že důležitější než iluze absolutní rovnosti je autentický vztah, citlivost a schopnost vidět každé dítě jako jedinečnou osobnost.

Zdroje:
psychologie.cz, sancedetem.cz, mojra.cz
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

