17. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

"Když nebudu zpívat, tak umřu." Dávná vzpomínka legendárního zpěváka vhání slzy do očí
zdroj: Profimedia.cz
Veleslavný zpěvák prozradil, co ho nejvíc těší a dojemné přiznání nezůstalo bez odezvy.

Takových hudebních matadorů a především srdcařů, jakým je legendární Václav Neckář, u nás moc nemáme. Slavný zpěvák strávil na hudební scéně neskutečných 60 let a ani dnes, když už mu je 82 let, se mu nechce končit.

Už se sice párkrát proslýchalo, že mu další koncertování bohužel prostě znemožní zdraví, ale Václav má tvrdou hlavu a zpěv je pro něj život. A tak přese všechno vystupuje pořád dál.

Na vánočním koncertu v O2 aréně vystoupil po boku Evy Burešové, Tomáše Kluse či Martiny Pártlové. A nyní si zase vyrazil na křest nového alba Petra H. Baťka. 

Novou desku s deseti autorskými skladbami obřadně polil bublinkami a náležitě si užíval zbytek večera: Působil uvolněně, v dobré náladě a spokojeně.

Pro eXtra.cz pak prozradil, co ho mimořádně těší. A nejde vlastně o žádné překvapení, však z čeho může mít celoživotní pěvec a hudebník radost, když ne ze skutečnosti, že mají lidé rádi jeho hudbu?

„Lidi jsou skvělý, že znají moje písničky šedesát let. Já jsem začínal na jevišti písničkou Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a začali všichni, zpívali se mnou, takže to bylo dobrý,“ liboval si spokojeně.

Důchod nepřipadá v úvahu: Dál se chystá vyrazit na turné po Slovensku a v létě a na podzim bude mít i koncerty v Česku. 

„Když nebudu zpívat, tak umřu,“ má jasno.

Tagy:
koncert zpěvák
Zdroje:
Extra.cz, vaclavneckar.eu
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

