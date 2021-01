Když nás půjdou miliony... Proletáři ze sociálních sítí vytřeli zrak vlkům z Wall Street

Na akciové trhy vtrhli 'proletáři' ze sociálních sítí. Válčí tam o přerozdělení bohatství a symbolem této války se stal prodejce videoher GameStop.

Dinosaurus, který ožil na burze

Věhlasný investor Howard Marks kdysi pravil, že na kapitálových trzích nevěří žádným předpovědím, a už vůbec ne těm vlastním. Je to výrok jako ulitý na současné dění, kdy sociální sítě hýbou světem - i burzami.

Burzy se staly kasiny. Dějí se tam nevídané věci. Drobní investoři zatápějí protřelým makléřům. Jsou jich hordy a postupují koordinovaně.

Amatéři, kteří se svolávají na sociálních sítích, vytáhli proti vlkům z Wall Streetu a profíkům z dalších světových burz. Tihle nazdárci ženou ceny akcií do nevídaných výšin.

Bizarní investiční bublina se nafoukla zejména kolem sítě kamenných obchodů s videohrami GameStop. Tento, kdysi jeden z největších prodejců videoher v Americe, skomírá. Je jasné proč. Rozvoj rychlého připojení vedl k tomu, že hráči si mohou hry stahovat rovnou do počítače.

Pokud se profesionální makléř podívá na ekonomické ukazatele firmy, nemůže na její růst vsadit ani zlámanou grešli. Tržby GameStop nerostou, kolísají kolem pěti miliard dolarů. Firma je zadlužená a provozně ztrátová. Nevytváří zisk, své prodejny je nucena prodávat.

Prodejna řetězce GameStop v newyorském Brooklynu.

Makléři investičních fondů proto logicky začali sázet na pokles ceny akcií. Prodávali je 'nakrátko' (short selling). Počítali s tím, že cena akcií klesne a oni je později se ziskem nakoupí zpátky.

Jenže herní dinosaurus GameStop na kapitálovém trhu ožil. Vzkřísila ho komunita obchodníků s akciemi WallStreetBets ze sítě Reddit.

Rebelie podle Voskovce a Wericha

Tahle parta se na Redditu domluvila, že to Wall Streetu natře. Celý příběh je vlastně obsažen písničce V+W "Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru…"

Skupina začala akcie GameStop skupovat – většinou pomocí investiční aplikace Robinhood, která si dala za cíl 'demokratizovat' Wall Street. A protože se přidávali a další drobní investoři, až jich byly miliony, vznikla silná poptávka a hodnota akcií vystřelila vzhůru.

Zaskočení a vyděšení makléři museli 'uzavírat pozice' - začali prodané akcie rychle kupovat zpátky, aby odvrátili ještě větší ztráty. Tím ale vyvolali další růst jejich ceny.

Co je shortování Metoda, jak vydělat na propadu akcií. Za drobný poplatek si na trhu na určitou dobu půjčíte cenný papír, prodáte ho (ačkoli vám nepatří!) a doufáte, že až ho budete muset vrátit, koupíte ho zpátky za nižší cenu. Pokud se spekulace povede a hodnota akcie klesne, vyděláte rozdíl mezi cenou, za kterou jste prodali a cenou, za níž později kupujete, ke které se připočte cena za půjčení. Když ale cena akcie stoupne, samozřejmě proděláte.

Ceny šponoval i Elon Musk, který útočníky na Wall Street na twitteru podpořil a kritizoval jejich shortové obchody. Potvrdilo se, že nejbohatší člověk planety je mocný influencer.

Akcie GameStop, které byly počátkem roku na 17,25 dolaru, vystoupily počátkem týdne na 159,18 dolaru, vzrostly tedy o neuvěřitelných 823 procent! Jak je patrné z grafu, od té doby poklesly a létaly jako na horské dráze. Stále jsou však nadhodnoceny.

zdroj: NYSE

Ve čtvrtek společnost Robinhood obchody s akciemi GameStop pozastavila. Neměla finance na to, aby zvládla nárůst obchodů, který je spojen s výplatou peněz akcionářům. V pátek však byznys obnovila a akcie se začaly vracet k růstu.

Jedni zvítězí, druzí prodělají kalhoty

GameStop není jediný případ, kdy 'robinhoodi' zamávali s kapitálovým trhem. Obdobné koordinované nájezdy skupin drobných investorů vyšponovaly akcie amerického řetězce kin AMC Entertainment, německého výrobce baterií Varta anebo polského herního vývojáře CD Projekt.

Proč se multimiliardář Musk přidal k 'proletářům' Elon Musk tvrdí, že je proti Shortovým obchodům, které jsou podle něj nefér a měly by být zakázány. Za jeho postojem je ale spíš touha pomstít se shortsellerům, kteří loni sázeli proti vzestupu akcií jeho Tesly.

Cílem nájezdníků je samosebou vydělat co největší balík peněz za co nejkratší dobu. Web cnet.com však upozorňuje, že pro některé to je také tažení proti vlkům z Wall Streetu. "Jsme ve válce, ve válce za přerozdělení bohatství," píše jeden z nich na twitteru.

Web MarketsInsider odhaduje, že podílníci fondů, jejichž makléři sázeli na pokles akcií, do pondělka přišli celkem o 3,3 miliardy dolarů. Na své divoké obchody však doplatí také leckteří z nájezdníků. Drží teď zjevně nadhodnocené akcie GameStopu, mnozí prodělají kalhoty.

Jistě, tahle bitva bude mít i své vítěze. Budou v ní však prolity potoky krve na obou stranách.