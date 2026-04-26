Když muž nemá žádné kamarádky: Je to důkaz věrnosti, nebo varovný signál?
26. 4. 2026 – 14:58 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled to může působit uklidňujícím dojmem. Muž, který nemá kolem sebe žádné blízké ženy, žádné „jen kamarádky“, žádné dávné důvěrnice ani kolegyně, se kterými by si psal dlouhé zprávy, může vypadat jako sen každé žárlivější partnerky. Jenže právě tahle zdánlivá výhoda někdy skrývá otázku, kterou není dobré přehlížet.
Co to vlastně znamená, když muž nemá žádné kamarádky? Je to známka loajality, uzavřenosti, životních okolností, nebo neschopnosti vnímat ženy jinak než jako potenciální partnerky?
Ženy jako záhada, ne jako lidé
Muž, který se celý život pohybuje téměř výhradně v mužském světě, může mít se ženami zvláštní problém. Ne proto, že by byl automaticky špatný partner. Spíš proto, že mu často chybí obyčejná zkušenost s ženským pohledem na svět mimo romantický vztah.
Nemusí rozumět jemnějším emocím, narážkám, způsobu komunikace ani tomu, že žena může být blízká, zajímavá a důležitá, aniž by v tom musela být přitažlivost. Pro některé muže jsou ženy buď partnerky, bývalé partnerky, nebo možné partnerky. Prostor pro normální přátelství tam jednoduše není.
A právě tady může začít problém.
Kdy to nic neznamená
Nedostatek kamarádek ale sám o sobě není červená vlajka. Někdo je introvert. Někdo pracuje v mužském kolektivu. Někdo má úzký okruh přátel už od školy a nové lidi si k sobě pouští jen těžko. Takový muž nemusí mít žádné kamarádky prostě proto, že se to v jeho životě nikdy přirozeně nestalo.
Důležité proto není počítat ženy v jeho okolí, ale sledovat, jak o ženách mluví.
Respektuje je?
Bere jejich názor vážně?
Dokáže se bavit s vaší kamarádkou bez flirtu, posměchu nebo napětí?
Umí přijmout, že žena může být chytrá, silná, vtipná a samostatná, aniž by ho to ohrožovalo?
Pokud ano, není důvod panikařit.
Kdy, ale zbystřit
Zpozornět byste měla ve chvíli, kdy muž nemá kamarádky proto, že ženy vlastně nebere jako rovnocenné lidi. Pokud o nich mluví pohrdavě, zlehčuje jejich názory, každou vaši kamarádku považuje za špatný vliv nebo každého vašeho kamaráda za konkurenci, nejde už o jeho společenský, okruh. Jde o způsob uvažování.
Varovné je i to, když od vás začne vyžadovat, abyste byla jeho vším. Partnerkou, nejlepší kamarádkou, terapeutkou, zábavou, oporou i jediným bezpečným místem. To zní romanticky jen do chvíle, než zjistíte, že na sobě nesete váhu celého jeho světa.
Vztah pak přestává být partnerstvím a mění se v emoční službu na plný úvazek.
Jednoduchý test napoví víc než jeho minulost
Nemusíte ho vyslýchat ani pátrat v jeho telefonu. Stačí sledovat obyčejné situace.
Jak se chová mezi vašimi přáteli?
Poslouchá ženy, když mluví? Skáče jim do řeči?
Dělá si z nich legraci?
Bere každou ženu jako hrozbu, nebo jako normální součást vašeho života?
A ještě důležitější otázka: dokázal vás někdy vnímat jako člověka, nejen jako ženu, kterou chce získat?
Právě v tom bývá odpověď. Ne v tom, kolik má kamarádek, ale v tom, jestli vůbec umí mít k ženám vztah bez nároku, podezírání a skrytého očekávání.