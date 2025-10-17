Dnes je pátek 17. října 2025., Svátek má Hedvika
17. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková

Když miliony a vlastní vrtulník nestačí! Tom Cruise dostal kopačky
zdroj: Profimedia.cz
Světová hvězda ne a ne najít tu pravou.

Také máte automaticky pocit, že někdo tak slavný a bohatý, jako je hollywoodská superstar Tom Cruise, musí mít prostě tak nějak od přírody postaráno o prakticky nekonečno partnerek?

Těžké miliony na kontě, vlastní vrtulník, živobytí bezpečně zajištěno na generace dopředu... Nebylo by scestné předpokládat, že na Toma Cruise musí nápadnice stát kilometrové fronty.

Jenže co z toho, když se ta pravá pořád ne a ne ukázat. Velmi nadějně to přitom vypadalo s nyní již bývalou přítelkyní Anou de Armas.

O 26 let mladší herečka se s Cruisem dala dohromady před devíti měsíci a všechno vypadalo na nejlepší cestě, jenže nakonec to prostě nevyšlo a vášeň postupně odezněla.

„Dobře se spolu bavili, ale jejich vztah dospěl konci. Rozhodli se zůstat dobrými přáteli, ale už spolu nechodí. Uvědomili si, že to mezi nimi nevede dál, a jiskra vyprchala, ale i tak spolu rádi tráví čas. Oba to řešili velmi dospěle,“ uvádí zdroj blízký herci pro The Sun.

Ono jim moc jiného ani nezbývá, vzhledem k tomu, že Cruise svou tehdy ještě přítelkyni trochu neprozřetelně obsadil do svého chystaného filmu Deeper.

Tak třeba to vyjde příště.

