„Když máš odvahu ho poslat mně, tak ať se podívají všichni,“ prohlásila Agáta Hanychová a vystavila oplzlé fotky od fanouška
23. 4. 2026 – 6:11 | Magazín | Jana Strážníková
„Když máš odvahu ho poslat mně, tak ať se podívají všichni,“ byl přístup, se kterým se známá influencerka podívala na nahého fanouška.
Dostávání nevyžádaných neslušných fotek je úkaz, se kterým se nezřídka musí poprat ledasjaká (zpravidla) žena, natožpak celebrita, kterou zná většina země. Vzdor všem předpokladům ale Agáta Hanychová tvrdí, že jí nahotinky do schránky nechodí nijak často.
Pokud si ale bůhvíproč pohráváte s myšlenkou Agátě předvést nádobíčko, mějte na paměti, že influencerka se pak nebude rozpakovat vás rovnou předvést i všem svým sledujícím.
Což se přesně stalo až příliš náruživému fanouškovi, který se z ničeho nic rozhodl upoutat Agátinu pozornost hanbatým způsobem. A jistý elementární respekt je nutno prokázat: Náruživec se vyfotil komplet včetně obličeje, na což by nejspíš opravdu neměl odvahu úplně každý.
„Když máš koule ho poslat mně, tak ať se podívají všichni,“ reagovala influencerka a vystavila nebožáka na svém Instagramu. S cenzurovaným rozkrokem, samozřejmě.
„Já jsem v šoku. Jako děje se mi to málo, ale občas je to něco,“ smála se Agáta.
„Vlastně ve čtyřiceti letech, když vám někdo pošle dickpic, tak je to vlastně dobré,“ vtipkovala pro eXtra.cz.
„Samozřejmě, že to ignoruji, ale tenhle pán mi píše už asi deset let a teď to takhle vyeskalovalo. Mně to přijde ve čtyřiceti letech vlastně dobré, ale ne že budu mít plný Instagram pin*ourů,“ dodala.