Když láska stojí miliardy: 3 nejdražší rozvody světa
9. 4. 2026 – 10:51 | Magazín | Alex Vávra
Láska může být pohádková – ale její konec někdy připomíná účet za celý stát. Když se rozcházejí ti nejbohatší lidé světa, nejde jen o zlomená srdce, ale o miliardy, které mění majitele. Podívejte se na tři nejdražší rozvody historie, kde city ustoupily tvrdé realitě peněz.
Láska začíná nenápadně – pohledem, gestem, společnými sny. Jenže když se potkají dva lidé na vrcholu světa, kde se místo běžných účtů počítají miliardy, i konec vztahu může přerůst v jednu z nejdražších „transakcí“ historie. Rozvody nejbohatších párů planety nejsou jen osobní tragédií. Jsou to strategické hry, právní bitvy a někdy i tiché dohody, které přepisují ekonomické mapy světa.
Tady jsou tři příběhy, kde se city rozpadly – ale jmění zůstalo tak obrovské, že jejich rozchody vstoupily do dějin.
1. Bill Gates a Melinda French Gates
zhruba 1,7 bilionu Kč (2021)
Když v roce 2021 oznámili rozvod Bill Gates a Melinda French Gates, svět zpozorněl. Nešlo jen o konec jednoho z nejznámějších manželství planety, ale o rozdělení majetku, který vznikal téměř tři desetiletí. Společně vybudovali nejen technologické impérium spojené s Microsoft, ale i obrovské investiční portfolio a jednu z nejvlivnějších charitativních organizací světa – Bill & Melinda Gates Foundation.
Jejich vztah dlouho působil jako ukázkový. Ona byla inteligentní partnerkou, která se postupně stala jednou z nejvlivnějších žen světa, on technologickým vizionářem. Jenže za zavřenými dveřmi se podle všeho hromadilo napětí, které nakonec vedlo k rozhodnutí jít každý vlastní cestou.
Rozvod byl o to zajímavější, že pár neměl klasickou předmanželskou smlouvu. To znamenalo jediné – rozdělení majetku probíhalo na základě složitých dohod a přesunů akcií, které se odehrávaly mimo zraky veřejnosti. Postupně se ukázalo, že Melinda získala obrovské balíky akcií a podílů v různých firmách, což z ní okamžitě udělalo jednu z nejbohatších žen planety.
Zásadní otázkou bylo, co bude s jejich nadací. Ta spravuje desítky miliard dolarů a má vliv na globální zdravotnictví i vzdělávání. Nakonec se oba dohodli na pokračování spolupráce, alespoň dočasně. I to ukazuje, že jejich rozchod nebyl klasickou „válkou“, ale spíše chladně vypočítaným oddělením dvou světů, které už spolu nemohly fungovat jako manželství, ale stále měly společné cíle.
Tento rozvod ukázal, že i na absolutním vrcholu bohatství může vztah skončit relativně klidně – ale cenovka zůstává naprosto ohromující.
2. Jeff Bezos a MacKenzie Scott
zhruba 860 miliard Kč (2019)
Příběh Jeff Bezos a MacKenzie Scott začal dávno předtím, než vznikl Amazon. Byli spolu v době, kdy Bezos teprve snil o online knihkupectví. MacKenzie stála po jeho boku od samého začátku – byla nejen partnerkou, ale i jednou z prvních lidí, kteří firmě věřili.
O to větší šok přišel v roce 2019, kdy oznámili rozvod. V té době už byl Amazon globálním gigantem a Bezos nejbohatším mužem světa. Rozvod tak okamžitě vyvolal otázku: jak se rozdělí majetek, který vznikal společně?
Výsledek byl historický. MacKenzie Scott získala 4 % akcií Amazonu, což odpovídalo přibližně 38 miliardám dolarů, tedy asi 860 miliardám korun. Tím se okamžitě zařadila mezi nejbohatší ženy planety. Jeff Bezos si ponechal kontrolní podíl a tím i moc nad firmou, což bylo klíčové pro její další fungování.
Zajímavé je, že celý proces proběhl relativně rychle a bez veřejných sporů. Nebyly tu žádné dlouhé soudní bitvy ani dramatické výstupy. Naopak – působilo to jako pečlivě připravený krok dvou lidí, kteří přesně věděli, co dělají.
Po rozvodu se MacKenzie Scott vydala vlastní cestou a začala rozdávat obrovské částky na charitu. Její styl filantropie je přitom velmi odlišný – peníze posílá rychle, bez složité byrokracie, a často organizacím, které by se k tak velkým darům jinak nikdy nedostaly.
Tento rozvod tak není jen příběhem o penězích, ale i o tom, jak může konec jednoho vztahu odstartovat úplně novou kapitolu – nejen pro bývalé partnery, ale i pro tisíce lidí po celém světě.
3. Alec Wildenstein a Jocelyn Wildenstein
zhruba 86 miliard Kč (1999)
Rozvod Alec Wildenstein a Jocelyn Wildenstein byl úplně jiný než předchozí dva. Nebyl tichý, nebyl elegantní a už vůbec nebyl diskrétní. Byl to mediální spektákl plný skandálů, výstředností a bizarních momentů, které fascinovaly veřejnost po celém světě.
Rodina Wildensteinů patřila mezi nejbohatší obchodníky s uměním na světě. Jejich sbírky měly hodnotu miliard dolarů a zahrnovaly díla největších mistrů historie. Do toho vstoupila Jocelyn, žena, která se postupně stala symbolem extrémního luxusu – a také kontroverzí.
Jejich manželství se rozpadlo dramaticky. Podle některých zpráv byl Alec přistižen s milenkou, což vedlo k bouřlivé konfrontaci. Následoval rozvod, který se změnil v jednu z nejdražších a nejvíce sledovaných právních bitev své doby.
Výsledek? Přibližně 3,8 miliardy dolarů, tedy asi 86 miliard korun. Kromě toho měla Jocelyn nárok na další pravidelné platby v řádu stovek milionů ročně. Součástí vyrovnání byly luxusní nemovitosti, umělecká díla i hotovost.
Nejvíce pozornosti ale přitahovala samotná Jocelyn. Její vzhled, který byl výsledkem mnoha plastických operací, jí vynesl přezdívku „Kočičí žena“. Celý rozvod tak získal až bizarní rozměr, který z něj udělal jednu z nejznámějších kauz v historii.
Legenda dokonce říká, že soud do vyrovnání zahrnul podmínku, že peníze nesmí být použity na další kosmetické operace. Ať už je to pravda nebo ne, dokonale to vystihuje atmosféru celého příběhu – extravagantního, přehnaného a naprosto jedinečného.
Tyto tři rozvody ukazují, že když se spojí láska a obrovské bohatství, konec vztahu nikdy není jednoduchý. Nejde jen o emoce, ale o moc, vliv a budoucnost impérií, která přesahují jednotlivé lidi. Zatímco někde převládne chladná dohoda a strategické rozdělení majetku, jinde se rozvod změní v dramatickou podívanou pro celý svět. Jedno ale mají společné – částky, které se při těchto rozchodech přesouvají, jsou tak obrovské, že si je běžný člověk jen těžko dokáže představit.
Možná právě proto tyto příběhy tolik fascinují. Nejsou jen o penězích. Jsou o tom, co se stane, když se rozpadne vztah na samém vrcholu světa.