Kdysi běžná věc, dnes by explodoval internet. Jak moc se během chvíle změnil svět
6. 6. 2026 – 10:00 | Magazín | Žaneta Kaczko
Ještě před pár desítkami let byly některé věci naprosto běžné. Dnes se na ně lidé dívají úplně jinak. Ne proto, že by byl svět dříve lepší, ale protože se změnilo naše vnímání toho, co je správné a normální.
Svět se za posledních několik desetiletí změnil obrovským způsobem. Mnohé věci, které bývaly naprosto běžné, by dnes vyvolaly překvapení, kritiku nebo dokonce pohoršení. Nejde přitom o nostalgické vzpomínání na to, že dřív bylo všechno lepší. Některé změny bezpochyby přinesly větší bezpečnost, pohodlí i ochranu zdraví. Přesto je zajímavé ohlédnout se zpět a uvědomit si, jak rychle se proměnily naše každodenní zvyklosti.
Když děti zmizí na celé odpoledne
Když jsme byli děti, rodiče často vůbec netušili, kde právě jsme. A nebylo to proto, že by byli nezodpovědní. Prostě to bylo normální. Po škole jsme hodili aktovku do kouta, snědli chleba s máslem nebo rohlík se salámem a vyrazili ven. Někdy na hřiště, jindy k řece, do lesa nebo na kole několik kilometrů od domova. Vrátit jsme se měli večer. Ideálně ve chvíli, kdy se začaly rozsvěcet lampy. Nikdo nám neposílal zprávy, nikdo nesledoval naši polohu a nikdo nepropadal panice, pokud jsme se o půl hodiny opozdili. Dnes by podobný přístup řada lidí označila za nezodpovědný a odsouzeníhodný. A možná by měli pravdu. Nebo možná ne. Jisté je jedno: svět se změnil.
Když se člověk ohlédne zpátky, zjistí, že mnoho věcí, které byly tehdy naprosto běžné, by dnes vyvolalo minimálně překvapené pohledy. Některé možná i pobouření. Přitom nejde o nostalgické povzdechy nad tím, že dřív bylo všechno lepší. Nebylo. Bylo to prostě jinak. Možná se totiž nezměnily jen naše zvyky. Změnilo se hlavně to, co považujeme za normální.
Autosedačka- co to je?
Vzpomínáte si třeba na cestování autem? Dnes je autosedačka samozřejmostí a většina rodičů si bez ní jízdu ani nedokáže představit. Ještě v devadesátých letech ale nebylo nic neobvyklého, když dítě sedělo na zadním sedadle bez jakéhokoli speciálního zabezpečení. Menší děti často cestovaly rodičům na klíně a během delších cest se po autě volně pohybovaly. Nebo se běžně se na zadních sedadlech poskládalo na cestu víc lidí, než tři. A bez pásů. Dnes víme mnohem více o bezpečnosti a statistiky jasně ukazují, že současná opatření zachraňují životy. Přesto je fascinující, jak rychle se něco, co bývalo naprosto běžné, stalo nepředstavitelným.
A co teprve stopování- bylo často samozřejmou součástí života. Lidé se vydávali do vedlejšího města, ale i na druhý konec republiky nebo Evropy jen s batohem na zádech a spoléhali na ochotu řidičů. Většina lidí podobnou představu považuje za příliš riskantní. Neznamená to, že svět byl tehdy bezpečnější. Spíše jsme rizika vnímali jinak.
Kouřová clona úplně všude
Podobně je to s kouřením. Kdo to nezažil, tomu se možná ani nebude chtít věřit. Cigaretový kouř byl všude. V restauracích, kavárnách, kancelářích, vlacích, na úřadech i během rodinných oslav. Existovaly sice nekuřácké části, ale často šlo jen o několik stolů o pár metrů dál. Vlasy, kabát i svetr nesly vůni cigaret ještě druhý den. Tehdy nám to připadalo normální. Podobné prostředí pravděpodobně dnes opustili hned ve dveřích.
Klíče pod rohožkou
Stejně zajímavě se proměnily vztahy mezi lidmi, kdy se klíče nechávaly pod rohožkou nebo za květináčem. Kdy si sousedi bez váhání půjčovali nářadí, přebírali poštu nebo si navzájem hlídali děti. Dnes se lidé mnohdy neznají ani se sousedem za zdí. Bezpečnostní kamery, alarmy a chytré zámky sice přinesly větší ochranu majetku, ale zároveň se vytratila blízkost, která byla dříve běžnou součástí sousedského života. Samozřejmě ani tehdy nebyl svět ideální. Existovaly krádeže, konflikty i špatní lidé. Přesto mezi lidmi fungovala určitá míra důvěry, kterou dnes mnozí postrádají. Není výjimkou, že člověk po několika letech bydlení nezná ani jméno souseda o patro výš.
Kontrola, GPS
Změnila se i samotná představa o dětství. Dnes rodiče často vědí o svých dětech téměř vše. Nebo si to alespoň myslí. Kde jsou, co dělají, s kým si píšou, kdy dorazí domů. Mají k dispozici telefony, aplikace, chytré hodinky i sociální sítě. A kdo si dokáže představit, že dospělý člověk napomene na ulici cizí dítě? Pokud dítě vyvádělo na ulici, často zasáhl první dospělý kolemjdoucí. Nebyla to výsada rodičů. Společnost fungovala více komunitně a výchova byla do určité míry společnou záležitostí. Dnes je podobná situace mnohem citlivější. Mnoho lidí se raději neozve, aby se nedostali do konfliktu s rodiči.
Generace dnešních čtyřicátníků a padesátníků vyrůstala v úplně jiném světě. Světě, kde se problémy řešily přímo na místě, kde děti samy hledaly cestu domů, učily se orientovat v prostoru a zvládat konflikty bez okamžité pomoci dospělých. Někteří psychologové dokonce upozorňují, že právě větší samostatnost byla jedním z důvodů, proč si děti budovaly odolnost přirozenou cestou.
Snídaně na fotkách
A jsou tu i další věci, které si dnes ani neuvědomujeme. Třeba to, že jsme kdysi nefotili každou minutu svého života. Dovolená znamenala jeden film do fotoaparátu a pár snímků za celý týden. Nikdo nefotil snídani, kávu ani každou procházku. Vzpomínky se uchovávaly ve vyprávění, v rodinných albech a při setkáních s přáteli. Dnes máme tisíce fotografií uložených v telefonech a přesto máme někdy pocit, že nám zážitky splývají rychleji než dřív.
Zajímavé je, že většina těchto změn nepřišla naráz. Připlížily se pomalu. Rok po roce. Tak nenápadně, že jsme si jich často ani nevšimli, ale když se ohlédneme zpět, uvědomíme si, jak odlišný byl svět, ve kterém jsme vyrůstali. Bylo tehdy lépe?
Na tu otázku neexistuje správná odpověď. Rozhodně bylo jinak. Dnes žijeme déle, bezpečněji a pohodlněji. Máme technologie, které nám usnadňují život způsobem, o jakém se našim rodičům ani nesnilo. Zároveň jsme ale možná přišli o část spontánnosti, klidu, důvěry a svobody, kterou jsme kdysi považovali za samozřejmost. Možná se za dalších třicet let budou i dnešní děti stejně překvapeně dívat na naše zvyky a říkat si: „Tohle jste tehdy opravdu dělali?“ Neuvěřitelně rychle se dokáže změnit to, co považujeme za normální.