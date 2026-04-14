Kdo ovládne roli nového Voldemorta? Ralph Fiennes, Cillian Murphy nebo Tilda Swinton?
14. 4. 2026 – 14:23 | Zpravodajství | Alex Vávra
Návrat do Bradavic se blíží a s ním i jedna z největších otázek televizní sezóny – kdo se stane novým Voldemortem. Ralph Fiennes sice návrat odmítl, ale zároveň překvapil vlastním tipem na nástupce, zatímco fanoušci dál horečně spekulují o tom, kdo převezme roli Pána zla.
Ralph Fiennes znovu rozvířil vášnivé debaty mezi fanoušky Harryho Pottera. Herec, který se nesmazatelně zapsal jako děsivý lord Voldemort, otevřeně promluvil o možnosti návratu – a zároveň naznačil, kdo by ho mohl nahradit. V době, kdy se připravuje velkolepý televizní reboot od HBO pro platformu HBO Max, tak znovu ožívá otázka, kdo se ujme jedné z nejikoničtějších záporných rolí moderní kinematografie.
Fiennes se k tématu vyjádřil během vystoupení v pořadu The Claudia Winkleman Show na BBC One, kde seděl po boku Anna Faris, Olivia Cooke a Michelle de Swarte. Publikum reagovalo nadšeně už jen při zmínce o Voldemortovi – a nebylo divu. Právě tato postava patří k nejvýraznějším prvkům celé ságy.
Herec přiznal, že v minulosti by se návratu nebránil. Po dokončení filmové série byl dotázán, zda by si roli zopakoval, a tehdy odpověděl pozitivně. Čas ale pokročil a podle jeho slov už je tato kapitola uzavřená. Zároveň však překvapil tím, že zmínil jméno herečky, kterou by si dokázal v roli představit – Tilda Swinton. Podle něj by byla pro temnou roli naprosto ideální volbou.
Kdo převezme roli Pána zla
Obsazení nového Voldemorta zůstává jedním z nejstřeženějších tajemství připravovaného seriálu. Šéf HBO Casey Bloys dokonce přiznal pro Variety, že ani samotná stanice zatím nemá jasno. Fanoušci si tak mezitím vytvářejí vlastní teorie – a ty jsou někdy opravdu odvážné.
Velkou pozornost vzbudilo jméno Cillian Murphy, známého ze seriálu Peaky Blinders. Jeho chladný výraz a intenzivní herecký projev z něj podle mnohých dělají ideálního kandidáta. Murphy však tyto spekulace rychle utnul a dal jasně najevo, že o roli nemá zájem. Mezi další často zmiňované kandidáty patří Ralph Ineson, Paul Bettany, Benedict Cumberbatch, Bill Skarsgård nebo Matthew Macfadyen. Každé z těchto jmen přináší jiný typ charisma – od mrazivého klidu až po temnou eleganci. A právě to dělá výběr tak napínavým.
Nový Harry Potter a staré kontroverze
Zatímco role Voldemorta zůstává záhadou, hlavní trio už má své představitele. Dominic McLaughlin se ujme role Harryho Pottera, Alastair Stout ztvární Rona Weasleyho a Arabella Stanton se představí jako Hermiona Granger. Fanoušci zároveň potěší návrat Warwick Davis, který si zopakuje roli profesora Kratiknota.
Projekt ale od začátku provází i kontroverze. Autorka předlohy J. K. Rowling čelí dlouhodobé kritice kvůli svým výrokům o transgender komunitě. Někteří původní herci, včetně Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint, se od jejích názorů veřejně distancovali.
Napětí pocítili i noví členové obsazení. Paapa Essiedu, který má ztvárnit Severuse Snapea, přiznal, že čelil výhrůžkám kvůli svému obsazení. Přesto zdůraznil, že po zveřejnění prvních ukázek přišla silná vlna podpory ze strany fanoušků.
Nový seriál má dorazit na obrazovky o Vánocích 2026 a ambiciózní plán počítá s tím, že každá ze sedmi knih bude zpracována jako samostatná série. Pokud se projekt skutečně rozjede podle plánu, čeká diváky návrat do Bradavic na celou dekádu.
Ať už se nakonec temného čaroděje ujme kdokoliv, jedno je jisté – očekávání jsou obrovská a tlak fanoušků ještě větší. Nový Voldemort tak nebude mít jednoduchý úkol. Musí nejen navázat na ikonický výkon Fiennese, ale zároveň přinést něco nového, co si podmaní další generaci diváků.