Kdo koupí teď, v prosinci se bude smát: IKEA spustila výprodej ikonické vánoční kolekce, ceny klesly o 60 %
22. 6. 2026 – 7:29 | Magazín | BS
Zdá se, že kupovat v červnu vánoční ozdoby, je nápad jak z blázince, ale pokud je máte kam uložit, můžete významně ušetřit.
Na první dobrou to sice může znít jak plán utečence ze sanatoria, protože nejspíš to úplně poslední, na co má člověk v úmorných vedrech myšlenky, jsou hřejivé vánoční ozdoby a santovské čepice... Jenže pro peněženku to dává obrovský smysl.
Populární švédský gigant IKEA totiž dost možná chystá na letošní Vánoce nějakou novou kolekci, a nebo má té stávající prostě obrovský nadstav a potřebuje se zbavit. Tradiční zimní sestava ozdob a bytových doplňků Vinterfint proto zamířila do výprodeje. A to je požehnání pro peněženku každého zákazníka, kterému nevadí trochu plánovat dopředu.
Matematika je přitom naprosto jednoduchá: Vánoční dekorace v listopadu a prosinci, tedy v sezóně, bývají zásadně dražší – poptávka je obrovská, rostoucí ceny zkrátka a dobře dávají smysl. Ozdobičky na stromek či vánoční svíčky se ale samozřejmě také nekazí, koupit je v létě, kdy stojí daleko míň, a uložit si je na potom, je znatelná úspora.
Ještě znatelnější, když se přesuneme k řeči čísel. Kolekce Vinterfint obsahuje celkem 52 položek: Od různých misek přes vonné svíčky, květináče, dózy se svátečními motivy, ubrousky, utěrky, sedáky, svícny, podnosy až po spoustu různých vánočních dekorací. A podstatná část z nich je ve výprodejních slevách.
Ty se pohybují většinou v mezích mezi 30 a 50 %, což už je prostě a dobře pořádná úspora, a u některých kousků se blíží dokonce 60 %.
K mání tak je třeba sada ozdobiček na stromek se slevou 37 %, vánoční rohožka levnější o 38 %, sada skleněných kouliček s cenou o 34 % dolů nebo třeba zimní prostírání se slevou 43 %. A velká spousta dalších položek.
Když se člověk přenese přes zdánlivou nesmyslnost nákupu vánočních ozdob, když venku zrovna hrozí čtyřicítky, může si vytvořit zásoby, za které si pak v prosinci od srdce poděkuje, když nebude muset utrácet daleko víc.