Kdo je lepší milenec? Vědci porovnali klidné a impulzivní muže a výsledek mnohé překvapí
6. 7. 2026 – 22:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Myslíte si, že nejlepší milenci jsou ti, kteří jednají spontánně, překypují vášní a nikdy nevědí, co udělají za minutu? Věda naznačuje něco jiného. Výzkumy ukazují, že právě klidnější muži mohou být v posteli často lepšími partnery než jejich impulzivní protějšky.
Nejde přitom o temperament ani sebevědomí. Rozhodující může být schopnost zachovat klid, ovládat emoce a vnímat potřeby druhého člověka.
Nejlepší milenec nemusí být ten nejhlasitější
Psychologové upozorňují, že impulzivní lidé mají tendenci jednat pod vlivem okamžiku. Častěji reagují bez rozmyslu a hůře zvládají své emoce. Podle některých studií se právě tyto vlastnosti mohou promítat i do partnerské intimity.
Naopak muži s větší mírou sebekontroly bývají trpělivější, lépe čtou signály partnerky a dokážou si společné chvíle více vychutnat. Právě proto je mnoho žen hodnotí jako pozornější a lepší milence.
Klidná hlava může být v posteli velkou výhodou
Odborníci připomínají, že spokojenost v ložnici nesouvisí jen s vášní. Důležitou roli hraje také komunikace, vzájemná důvěra a schopnost nespěchat.
Lidé, kteří dokážou lépe pracovat se stresem a emocemi, bývají podle psychologů uvolněnější, více se soustředí na partnera a méně podléhají tlaku na výkon. To může vést k příjemnější atmosféře i větší spokojenosti obou partnerů.
Dobrou zprávou je, že sebekontrolu lze rozvíjet
Sebekontrola není vlastnost, kterou člověk buď má, nebo nemá. Psychologové doporučují pracovat se stresem, dopřát si dostatek odpočinku, pravidelně sportovat a otevřeně komunikovat s partnerem. Právě tyto zdánlivě obyčejné návyky mohou mít překvapivě velký vliv na kvalitu partnerského života.
Dokonalý milenec neexistuje
Vědci zároveň zdůrazňují, že žádná povahová vlastnost sama o sobě nerozhoduje o tom, kdo je v posteli nejlepší. Dlouhodobou spokojenost vytváří především vzájemná důvěra, respekt, empatie a ochota naslouchat.
Možná tedy není nejdůležitější, kdo působí nejvíce temperamentně. Podle odborníků často vítězí ten, kdo dokáže zůstat v klidu, vnímat partnerku a užít si společné chvíle bez zbytečného spěchu.