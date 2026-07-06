Dnes je úterý 7. července 2026., Svátek má Bohuslava
Počasí dnes 15°C Zataženo

Kdo je lepší milenec? Vědci porovnali klidné a impulzivní muže a výsledek mnohé překvapí

6. 7. 2026 – 22:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kdo je lepší milenec? Vědci porovnali klidné a impulzivní muže a výsledek mnohé překvapí
zdroj: ChatGPT
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Myslíte si, že nejlepší milenci jsou ti, kteří jednají spontánně, překypují vášní a nikdy nevědí, co udělají za minutu? Věda naznačuje něco jiného. Výzkumy ukazují, že právě klidnější muži mohou být v posteli často lepšími partnery než jejich impulzivní protějšky.

Nejde přitom o temperament ani sebevědomí. Rozhodující může být schopnost zachovat klid, ovládat emoce a vnímat potřeby druhého člověka.

ChatGPT Image 5. 7. 2026 21_14_59
Magazín
Neberte nůžky až na podzim. Tyto rostliny musíte ostříhat už v červenci, jinak příští rok mnohem méně pokvetou

Nejlepší milenec nemusí být ten nejhlasitější

Psychologové upozorňují, že impulzivní lidé mají tendenci jednat pod vlivem okamžiku. Častěji reagují bez rozmyslu a hůře zvládají své emoce. Podle některých studií se právě tyto vlastnosti mohou promítat i do partnerské intimity.

Naopak muži s větší mírou sebekontroly bývají trpělivější, lépe čtou signály partnerky a dokážou si společné chvíle více vychutnat. Právě proto je mnoho žen hodnotí jako pozornější a lepší milence.

closeup-portrait-brunette-woman-cleaning-misted-mirror-looking-reflection
Magazín
Po sprše už neuvidíte zamlžené zrcadlo. Stačí jedna věc z koupelny a pára nemá šanci

Klidná hlava může být v posteli velkou výhodou

Odborníci připomínají, že spokojenost v ložnici nesouvisí jen s vášní. Důležitou roli hraje také komunikace, vzájemná důvěra a schopnost nespěchat.

Lidé, kteří dokážou lépe pracovat se stresem a emocemi, bývají podle psychologů uvolněnější, více se soustředí na partnera a méně podléhají tlaku na výkon. To může vést k příjemnější atmosféře i větší spokojenosti obou partnerů.

beautiful-dog-women-house
Magazín
Už žádné chlupy z domácích mazlíčků na gauči a koberci. Tento jednoduchý trik funguje lépe než vysavač

Dobrou zprávou je, že sebekontrolu lze rozvíjet

Sebekontrola není vlastnost, kterou člověk buď má, nebo nemá. Psychologové doporučují pracovat se stresem, dopřát si dostatek odpočinku, pravidelně sportovat a otevřeně komunikovat s partnerem. Právě tyto zdánlivě obyčejné návyky mohou mít překvapivě velký vliv na kvalitu partnerského života.

portrait-young-woman-suffering-from-pain-touching-neck-isolated-white-studio-background-psychosomatics-stress-degenerative-disease-spine
Magazín
Konec bolesti v krku z klimatizace. Profesionální řidiči znají jednoduchý trik, který opravdu funguje

Dokonalý milenec neexistuje

Vědci zároveň zdůrazňují, že žádná povahová vlastnost sama o sobě nerozhoduje o tom, kdo je v posteli nejlepší. Dlouhodobou spokojenost vytváří především vzájemná důvěra, respekt, empatie a ochota naslouchat.

Možná tedy není nejdůležitější, kdo působí nejvíce temperamentně. Podle odborníků často vítězí ten, kdo dokáže zůstat v klidu, vnímat partnerku a užít si společné chvíle bez zbytečného spěchu.

Tagy:
milenec důvěra intimita sebekontrola partneři
Zdroje:
PubMed, gottman.com, greatergood.berkeley.edu
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Evropu už spaluje další vlna veder. Naši meteorologové jsou ale zatím klidní

Nejnovější články