Kdo je Erling Haaland? Neobyčejný příběh fotbalového Vikinga, o kterém se teď mluví po celém světě
13. 7. 2026 – 10:30 | Magazín | Alex Vávra
Erling Haaland se na mistrovství světa stal symbolem norského fotbalového zázraku. Za jeho góly ale stojí mnohem víc než jen talent – železná disciplína, netradiční sportovní výchova, přísný životní styl i filozofie země, která vychovává šampiony úplně jinak než zbytek světa.
Erling Haaland je fenomén, který už dávno přesáhl hranice fotbalu. Na hřišti nahání obráncům strach svou nekompromisní silou a instinktem zabijáka, mimo něj budí pozornost neobvyklým životním stylem, železnou disciplínou i zálibou v luxusních kabelkách. Na letošním mistrovství světa se navíc stal tváří jednoho z největších příběhů turnaje. Norsko, země s pouhými 5,5 milionu obyvatel, se po 28 letech vrátilo mezi světovou elitu, vyřadilo Brazílii a poprvé v historii postoupilo do čtvrtfinále. Za tímto úspěchem ale nestojí jen mimořádný talent jednoho útočníka. Je výsledkem životní filozofie samotného Haalanda i sportovního systému, který v Norsku funguje už desítky let.
Přitom všechno mohlo dopadnout úplně jinak. Haaland se narodil v anglickém Leedsu, kde tehdy jeho otec Alfie působil jako profesionální fotbalista. Díky tomu mohl v budoucnu reprezentovat Anglii. Když se ale rodina po skončení otcovy kariéry v roce 2003 přestěhovala zpět do Norska, bylo rozhodnuto.
„V Anglii jsem žil tři a půl nebo čtyři roky. V Norsku jsem ale strávil mnohem delší část života, takže pro mě bylo přirozené vybrat si Norsko. Možná kdyby můj otec hrál v Anglii déle, byl bych Angličan. Nevím. Ale jsem Nor a jsem na to hrdý,“ vysvětlil Haaland.
Anglická fotbalová asociace si jeho talent uvědomila příliš pozdě. V době, kdy začal pronikat do vrcholového fotbalu, už byl pevnou součástí norského reprezentačního systému.
Stroj na góly s neobvyklým životním stylem
Haaland je známý nejen svými góly, ale i mimořádně disciplinovaným životem. Už v šestnácti letech odešel z domova do Molde a rychle se naučil starat sám o sebe. Dnes věnuje obrovskou pozornost každému detailu své přípravy.
Potraviny si pečlivě vybírá u farmářů poblíž Manchesteru, doma má ledovou lázeň, saunu i komoru s terapií červeným světlem a několik hodin před spaním nosí speciální brýle blokující modré světlo, aby měl co nejkvalitnější spánek. Každý den začíná kávou s kolagenem, snídaní bohatou na bílkoviny a ranní procházkou.
Spoluhráči si z jeho přísného režimu občas utahují. Haaland jim ale odpovídá s úsměvem: „Stěžují si, když to všechno dělám. Ale když pak dávám góly, zmlknou.“
A právě góly jsou jeho největší vizitkou. Za Manchester City nastřílel během tří sezon 162 branek ve 198 zápasech, za norskou reprezentaci má přes šedesát gólů v něco málo přes padesát startů. Bývá sice kritizován, že se během zápasů příliš nezapojuje do kombinace, jeho efektivita je ale téměř bezkonkurenční.
„V pokutovém území je děsivý,“ řekl obránce Harry Maguire. „Nechá obránce usnout a pak mu během okamžiku uteče.“
Lidé z jeho okolí navíc tvrdí, že v posledních dvou letech výrazně dospěl. Stal se otcem a Pep Guardiola ho zařadil mezi lídry kabiny Manchesteru City vedle Rodriho, Bernarda Silvy nebo Rúbena Diase. Podle bývalého spoluhráče Ilkaye Gündogana byl právě Haaland posledním dílem skládačky, který City chyběl k triumfu v Lize mistrů. „Spojuje fyzickou sílu, rychlost, techniku i zakončení. Možná je dnes nejlepším útočníkem světa.“
Přestože většinu času věnuje fotbalu, má i jednu nečekanou zálibu. Miluje luxusní kabelky Hermès. Na veřejnosti se opakovaně objevil s několika exkluzivními modely Haut à Courroies, jejichž ceny se pohybují ve statisících korun. Jeho sbírka se dokonce stala virálním tématem na sociálních sítích.
Norská cesta, která začíná u dětí
Haalandův úspěch ale není jen příběhem jednoho výjimečného sportovce. Je také výsledkem norského přístupu k výchově mladých talentů. V roce 2007 norský sportovní svaz upravil pravidla dětského sportu. Malé děti nehrají ligy, neexistují výsledkové tabulky ani honba za trofejemi. Důležitější než vítězství je radost ze hry a možnost vyzkoušet si více sportů, než se dítě samo rozhodne, čemu se chce věnovat.
Haaland tak vedle fotbalu vyrůstal také s házenou, atletikou a běžeckým lyžováním. Právě všestrannost podle mnoha odborníků stojí za jeho mimořádnou koordinací pohybu i atletickými schopnostmi. Podobnou cestou prošli i další norští reprezentanti včetně útočníka Alexandera Sørlotha nebo brankáře Ørjana Nylanda.
Tento systém nevznikl proto, aby Norsko jednou vyhrálo mistrovství světa. Jeho cílem bylo, aby děti mohly sportovat bez zbytečného tlaku a strachu z neúspěchu.
„Nejdůležitější je, aby si děti fotbal užívaly. Nesmíte na ně vytvářet příliš velký tlak,“ shrnul bývalý norský reprezentační brankář Erik Thorstvedt.
Na letošním světovém šampionátu přitom výsledky mluví samy za sebe. Norsko se na mistrovství světa kvalifikovalo poprvé po 28 letech a okamžitě se postaralo o senzaci. Ve vyřazovací části nejprve vyhrálo svůj historicky první zápas proti Pobřeží slonoviny a následně šokovalo fotbalový svět vítězstvím nad Brazílií, které mu zajistilo premiérový postup do čtvrtfinále.
Haaland je hlavní tváří tohoto úspěchu. Ve čtyřech zápasech vstřelil sedm branek a potvrzuje, že patří mezi nejefektivnější útočníky současnosti. Na rozdíl od Lionela Messiho nebo Kyliana Mbappého nepotřebuje být neustále u míče. Stačí mu jediný přesný centr nebo krátký okamžik nepozornosti soupeře.
Stejně výrazní jako samotní hráči jsou na turnaji i norští fanoušci. Po každém velkém vítězství předvádějí takzvané vikingské veslování. S rukama napodobují pohyb vesel a rytmickým pokřikem postupně rozezní celý stadion. Tradice odkazuje na vikingskou minulost země a symbolizuje sílu, jednotu i společnou cestu vpřed. Záběry norských tribun obletěly svět a staly se jedním z nejvýraznějších symbolů letošního šampionátu. Na popularitu Haalanda dokonce zareagoval i Google, který po vyhledání jeho jména přidal speciální animaci s vikingským veslováním.
Zatímco většina fotbalových velmocí sází na co nejrychlejší specializaci a tlak na výsledky, Norové ukazují, že cesta může vést i opačným směrem – přes radost ze sportu, trpělivost a možnost svobodně si vybrat vlastní cestu. Erling Haaland je dnes nejlepším důkazem, že právě taková filozofie může vychovat nejen jednoho z nejlepších útočníků světa, ale také reprezentaci, která dokáže přepsat historii.