Každý máme svého šéfa, rozhodnutí respektuji, řekl k vyřazení hráčů Trpišovský
14. 5. 2026 – 1:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský respektuje rozhodnutí šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka o vyřazení opor Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru po jejich vyloučení v nedohraném derby se Spartou.
Kouč upozornil, že oba se opakovaného nesportovního chování dopustili v době, kdy vedení avizovalo, že další prohřešky proti disciplíně už tolerovat nebude. Trpišovský na tiskové konferenci nedokázal odhadnout, zda by se ještě některý z potrestaných hráčů mohl do kádru nakonec vrátit.
Slávisté měli v sezoně s disciplínou opakované problémy. Po dubnovém vyloučení kapitána Jana Bořila, který se v utkání v Hradci Králové sápal po rozhodčím, vedení hráčům jasně řeklo, že další excesy už nehodlá trpět. Chorý se však v sobotním nedohraném derby nechal již potřetí v sezoně vyloučit, tentokrát za úder loktem do obličeje protihráče. Douděra pak již z lavičky po svém vystřídání vulgárně nadával rozhodčím.
"Po Hradci jsme měli sezení s vedením, protože za sezonu se nám nakumulovaly věci, které se nám nikdy nestávaly. Po Hradci od vedení padlo, že je to naposledy. Že se ty věci nesmí stávat, a přesto se staly," řekl Trpišovský po vítězství 5:1 nad Jabloncem a obhajobě ligového titulu.
"Každý máme svého šéfa, a přišlo rozhodnutí. V tu chvíli jsme ho museli respektovat, jinak to nejde, ani nebyl žádný prostor pro diskuzi. I proto, že jsme hráli hned ve středu a hráči stejně dostanou vysoký trest za červené karty. Veškeré úsilí jsme se snažili směřovat k zápasu," doplnil kouč.
S Chorým, který má problémy s disciplínou po celou kariéru, se prý během sezony snažil prohřešky opakovaně řešit. "Vedli jsme s ním pohovory. Měl jsem s ním rozmluvu, když přišel (předloni z Plzně). Řekl jsem mu, že tohle na hřišti prostě nechci, žádné červené karty a podobně. Že po něm chci věci, ve kterých je silný a dobrý, což ukázal. Minulou sezonu se nic nestalo. V téhle sezoně se staly věci, které všichni víme," konstatoval kouč.
"Byl jsem naštvaný za vyloučení na Slovácku. Myslím, že z naší strany jsme udělali maximum, ale jsme toho součástí. Ze strany realizáku padly všechny možné věci, od rozmluv až po tresty. Vyčerpali jsme všechny možnosti. Pro Toma je to i výzva do další kariéry, aby tyhle věci neměl a ukázal svou nejlepší fotbalovou tvář. Nejvíc potrestaní jsou oba dva, že nemůžou hrát fotbal a čeká je dlouhý trest," dodal Trpišovský.
Oba vyřazení čeští reprezentanti sledovali zápas s Jabloncem z tribuny. Tvrdík avizoval, že si mohou hledat nové angažmá. Trpišovský nechtěl spekulovat, zda by se navzdory tomu nakonec mohli do kádru Slavie ještě vrátit.
"Upřímně nevím. S nikým jsme se o tom nebavili, to rozhodnutí přišlo. Musíme si sednout dohromady a říct si, co dál. Ti hráči stejně dostanou dlouhý trest a je také otázka, jak oni budou cítit svou budoucnost. Zatím bych to nepředjímal, uvidíme, co se stane," dodal Trpišovský.