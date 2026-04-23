Každý den si volá se synem. I když si s ní povídá, je ve skutečnosti mrtvý
23. 4. 2026 – 10:42 | Zpravodajství | Alex Vávra
Rodina v Číně nahradila zesnulého syna jeho digitálním dvojníkem, aby uchránila starou matku před šokem. Příběh, který připomíná sci-fi, ale je až děsivě reálný, rozděluje veřejnost i odborníky.
Představte si, že si každý den voláte se svým dítětem, slyšíte jeho hlas, vidíte jeho tvář a věříte, že je jen zaneprázdněné prací daleko od domova. Jenže ve skutečnosti už dávno není mezi živými. Právě takový příběh se odehrál v Číně a vyvolal bouři emocí, šok i vášnivé debaty o tom, kam až může moderní technologie zajít.
V provincii Jiangsu vytvořil AI inženýr Zhang Zewei digitální kopii muže, který zahynul při dopravní nehodě. Rodina mu poskytla fotografie, videa i hlasové nahrávky v rodném dialektu zesnulého. Výsledkem je až znepokojivě realistický klon, který nejen mluví jako on, ale napodobuje i jeho typická gesta, včetně lehkého předklonu při rozhovoru.
Důvod je stejně silný jako kontroverzní. Muž byl jediným dítětem své staré matky, která navíc trpí srdečním onemocněním. Rodina se obávala, že by zpráva o jeho smrti mohla mít fatální následky. Rozhodla se proto pro radikální řešení – pravdu jí zatajit a místo ní vytvořit iluzi, která trvá dodnes.
Rozhovory, které klamou srdce
Matka si se svým synem volá pravidelně přes video. Starostlivě mu připomíná, aby jedl, odpočíval a nosil teplé oblečení. On jí odpovídá jeho hlasem, uklidňuje ji a vysvětluje, že pracuje v jiném městě a nemá čas přijet. Slibuje, že se vrátí, jakmile vydělá dost peněz.
Podle informací deníku South China Morning Post, který cituje reportáž Litchi News, žena vůbec netuší, že komunikuje s umělou inteligencí. Rodina žijící v provincii Shandong pečlivě udržuje iluzi, která má chránit její zdraví i psychiku. Jenže právě tato lež rozdělila veřejnost. Jedni mluví o dojemném projevu lásky, druzí o nebezpečné manipulaci. Kritici varují, že pokud se žena pravdu dozví, může ji to zasáhnout ještě tvrději než samotná ztráta.
Podobné případy přitom nejsou ojedinělé. V Číně i jinde ve světě vznikají služby, které za poplatek umožňují lidem komunikovat s digitálními verzemi zesnulých příbuzných. Některé společnosti dokonce nabízejí vytvoření interaktivních avatarů, kteří reagují na otázky a vedou rozhovor téměř jako skutečný člověk.
Například v Jižní Koreji vzbudil velkou pozornost projekt virtuální reality, v němž se matka mohla setkat se svou zesnulou dcerou v digitálně vytvořeném prostředí. Setkání bylo emotivní, ale zároveň otevřelo otázku, zda takové zážitky pomáhají, nebo naopak prohlubují smutek.
V USA se zase objevily startupy, které umožňují lidem vytvářet takzvané digitální vzpomínkové profily. Ty shromažďují zprávy, hlasové nahrávky i osobní data a následně z nich vytvářejí chatovací AI, která simuluje osobnost zemřelého. Někteří uživatelé si tyto služby chválí jako způsob, jak se rozloučit, jiní je považují za znepokojivé narušení přirozeného procesu truchlení.
Známý je také případ policisty, který se po smrti syna jedné ženy rozhodl vystupovat pod jeho jménem a několik let jí psal zprávy, aby ji utěšil. I bez využití AI tak vznikají situace, kdy lidé nahrazují realitu iluzí ve snaze zmírnit bolest.
Kde končí soucit a začíná podvod
Celý případ otevírá nepříjemnou otázku, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. Má rodina právo klamat vlastní matku, aby ji ochránila před bolestí? Nebo je pravda vždy důležitější, i když může zlomit srdce. Tvůrce digitálního klonu přiznal, že jeho práce spočívá v ovlivňování lidských emocí, i když s dobrým úmyslem. Podle něj jde o způsob, jak utěšit ty, kteří zůstali. Odborníci ale upozorňují, že empatie umělé inteligence je jen iluze bez skutečné hloubky lidského vztahu.
Jedno je ale jisté. Umělá inteligence se stále více dostává do nejintimnějších oblastí lidského života – do vzpomínek, vztahů i zármutku. A právě tam může být její síla zároveň největším přínosem i největším rizikem.
Možná totiž nejde jen o technologii samotnou, ale o to, jak ji používáme. Protože zatímco některým může přinést útěchu, jiným může vzít to nejdůležitější – možnost se s pravdou vyrovnat a skutečně se rozloučit.