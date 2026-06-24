Kavárna jen pro otrlé: Za šálek kávy zaplatíte výšlapem do 60 metrů po holé skále
24. 6. 2026 – 9:28 | Magazín | Jiří Rilke
Libo kávu s mlékem a notným přídavkem adrenalinu? Tenhle podnik vám vyhoví, co jen hrdlo ráčí.
Mnoha z nám stačí ke štěstí prostě jen ta možnost si vypít svůj (ranní, polední, večerní, jak je ctěná libost) voňavý elixír života a žádnou další vzpruhu už k tomu nepotřebujeme.
Pokud už na vás ale káva dávno nepůsobí a neprobírá vás, existují způsoby, jak jí dodat pořádnou sílu. Třeba i takovou, že když dorazíte na místo, už šálek opravdu nepotřebujete, protože vás dávno probudil strach o holý život.
Zhruba tak nějak může probíhat návštěva nové kavárny na pobřeží poblíž čínského města Fu-čou (provincie Fu-ťien). Nedávno tu totiž vyrostla Gushi Cliff Coffee – pravděpodobně nejděsivější "kavárna" na světě.
Zapomeňte na pohodlná křesla, tichý jazz a příjemné rozjímání. Tahle kavárna totiž nemá ani zdi nebo střechu, jde de facto jen o drobnou dřevěnou lavičku napevno přivrtanou ke strmé skalní stěně zhruba 60 až 70 metrů nad mořskou hladinou. Nevede sem žádná lanovka ani schody. Jedinou cestou je náročná trasa typu via ferrata (zajištěná cesta s ocelovými lany a stupy).
Káva z termosky, která stojí tisíce
Dostat se na lavičku zabere zhruba půl hodiny lezení a balancování. Nutností je rezervace předem a doprovod profesionálního trenéra, který celou skupinu jistí. A co vás čeká, když se konečně posadíte a nohy vám visí v prázdnotě nad burácejícím mořem?
Žádný barista s profesionálním kávovarem vás tu neobslouží. Trenér jednoduše vytáhne z termosku a nalije vám kávu do kelímku. Lidé sem celkem očekávatelně ve skutečnosti nechodí na kulinářský zážitek, ale pro extrémní fotografie a "právo machrovat" na sociálních sítích.
Zážitek přitom není kdovíjak levný. Podnik si za výstup s instruktorem, zapůjčení bezpečnostního vybavení, pojištění a samotnou kávu s focením účtuje 398 jüanů, což je v přepočtu zhruba 1 300 českých korun.
Podle majitele podniku Xue Keho je ale cena oprávněná. Místo totiž nevybral náhodou – za jasného dne se hostům při pití kávy otevírá dokonalý výhled napříč Tchajwanským průlivem přímo na ostrovy Matsu. A to už za příplatek stojí. Tedy alespoň podle majitele.
„Ani kdybyste mi zaplatili“
Fotografie a videa nohou houpajících se vysoko nad mořem pochopitelně okamžitě zaplavily sociální sítě a vyvolaly bouřlivé reakce. Pohybují se na naprostých extrémech – od bezmezného obdivu až po kategorické odmítání.
Návštěvnice Ye Kunkun popsala pro CNN své pocity po absolvování výstupu: „Když jsem viděla tu skálu přímo před sebou, měla jsem nejdřív obrovský strach. Ale ten se rozplynul ve chvíli, kdy trenér vyrazil jako první a vedl mě.“
Lidé v komentářích pod virálními videi však takovou statečnost často nesdílejí: „Tam bych nelezl, ani kdybyste mi za to zaplatili,“ zní jeden z nejpopulárnějších komentářů.
I my umíme pít kávu s nohama ve vzduchu
V tuzemsku sice nemáme útesy nad mořem, ale i čeští milovníci gastronomického adrenalinu si přijdou na své. V České republice máme místa, která čínskému extrému mohou sebevědomě konkurovat.
Vzpomeňme třeba projekt Dinner in the Sky (Večeře v oblacích), který pravidelně hostuje v Praze. Hosty zde obsluhují špičkoví šéfkuchaři přímo u velkého stolu, obrovský rozdíl je ale v přístupové cestě.
Místo šplhání po skále vás do výšky až 50 metrů nad zemí zvedne i s celou plošinou obří průmyslový jeřáb. Jste pevně připoutáni v sedačce, nohy vám visí volně ve vzduchu a kocháte se výhledem na stověžatou metropoli. Tedy nic pro strávníky se strachem z výšek.
Pokud naopak vyhledáváte spíše onen fyzický výkon na skále, dokonalou českou alternativou bývala Via Ferrata Pastýřská stěna v Děčíně. Jde o evropský unikát – zajištěná cesta se tyčí na skále přímo v samém centru města nad řekou Labe.
Lezci se zde pohybují desítky metrů nad vodou a hned po zdolání vrcholu na ně (na rozdíl od Číny na bezpečné a pevné zemi) čekalo bistro. To je ale dnes už podle všeho uzavřené, takže zbývá už pouze onen zážitek z lezení.