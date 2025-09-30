Kaufland se přidal do podzimní přestřelky. Zákazníci nevěří tomu, co vše je ve slevě
30. 9. 2025 – 14:00 | Zprávy | Anna Pecena
Kaufland tentokrát opravdu neváhá — v novém akčním letáku od 1. do 7. října 2025 najdete výbušné slevy, které mohou zamíchat vaším nákupním košíkem. Maso, drogerie, ovoce, nápoje i domácí potřeby — přijďte načerpat inspiraci, dřív než zásoby zmizí!
Začíná to u ovoce a mléčných lahůdek
Úder do peněženky přichází už na stránce 2 — fíky čerstvé za 6,90 Kč/ks působí skoro jako přání supermarketu udělat radost. Pokud raději zůstáváte u domácích zásob mléčných výrobků, Müller Mix 130 g vychází na 12,90 Kč, termix od Kunína 90 g za 7,90 Kč. Citrony 500 g pak padají na 24,90 Kč, což je solidní nabídka pro ty, kdo si rádi přidají šťávu do čaje nebo water s citronem.
Na stránce nechybí ani Jihočeské máslo AB 250 g za 46,90 Kč, Jogurt Florian 150 g za 7,90 Kč, nebo Activia nápoj 270/280 g za 21,90 Kč. A pokud vám doma dochází mléko, Jarmark čerstvé mléko 1 l je v akci za 21,90 Kč. Kdo preferuje bezlaktózovou variantu, může sáhnout po mléku PragoLatos 1 l za 18,90 Kč.
Maso, hotovky a domácí pohoda
Největší pozornost poutá kuřecí špalíčky 1 500 g za 99,90 Kč — vidina šťavnatého pečeného jídla pro rodinu za dostupnou cenu. Leták dále nabízí hotová jídla Apetit 450 g za 59,90 Kč — ideální volba pro dny, kdy nechcete vařit od nuly. A pokud vás honí chuť na klasiku, varmužské ruské vejce 250 g najdete za 26,90 Kč.
Nápoje a sladká tečka
Podzimní leták nezapomíná ani na ty, kdo rádi sáhnou po osvěžení nebo sladkosti. V nabídce najdete ochucené mléčné nápoje od 21,90 Kč a k tomu řadu sušenek a dezertů, které se stávají ideálním doprovodem k odpolední kávě. Ať už sáhnete po klasických oplatkách nebo čokoládových dobrotách, ceny se drží nízko a vybízejí k doplnění zásob na dlouhé večery.
Úklid a domácí jistoty
Protože leták nese podtitul „Podzimní úklid za super ceny“, nechybí ani praktické produkty do domácnosti. Od čistících prostředků přes houbičky až po univerzální prací gely — všechno spadlo do akce tak, aby bylo snadné vyzbrojit se na celé období sychravého podzimu. V momentě, kdy si domů odnesete nákup za pár stovek a přitom pokryjete spíž i úklidovou skříň, víte, že Kaufland tentokrát míří přesně na srdce českých domácností.