Kateřina Ujfaluši: "45 minut v kuse se soustředit nevydržím"
8. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Hvězda Ulice preferuje poněkud menší dávky informací.
Dvacetiletá herečka Kateřina Ujfaluši je dobře známá především divákům oblíbeného seriálu Ulice, kde hraje už od patnácti, tedy pět let.
Byť se však na české scéně jedná o dost renomovanou pozici, díky níž nemá nouzi o stabilní zaměstnání, ráda by se také herecky rozvíjela a zkoušela nové věci. Také by se chtěla alespoň jednou stát princeznou v pohádce, dokud ještě může.
„Chtěla bych si zahrát princeznu, dokud jsem mladá, ono to docela rychle letí. Potom bych si chtěla zahrát nějakou jako roli, na kterou se budu muset připravovat, jako že třeba cvičit nebo nějak změnit svůj životní styl a úplně se do toho jako ponořit,“ zasnila se.
Seriálová herečka samozřejmě některé seriály také sledovala: „Na Upíří deníky a Prolhané krásky, to jsem podle mě viděla i třeba třikrát. Oba seriály mají sedm sérií, to je nejdéle, co jsem zvládla a vydržela na něco takhle koukat,“ smála se v rozhovoru pro Expres.
Nejspíš ale narážela na minulost, protože v dnešní době už tak náročný úkol, jako je sledovat třičtvrtěhodinový díl seriálu, nezvládá: „Koukám se hodně na YouTube a jsem navyklá na TikTok a Instagram, takže vůbec nevydržím se dlouho soustředit na nějaký 45minutový seriál,“ přiznala se smíchem.
„Na TikToku se dívám většinou na náhodný obsah, protože mám pocit, že nás telefony stalkují a vždycky tam mám zrovna to, co mě zrovna zajímá, takže mi to tam hází přesně ty věci, abych koukala dál a nepřestala,“ poklonila se obsahovým algoritmům.