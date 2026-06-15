Kate Middleton znovu ohromila svět. Našla barvu šatů, která ubere roky a sluší téměř každé ženě
15. 6. 2026 – 17:23 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se objeví na veřejnosti Kate Middleton, módní svět okamžitě zbystří. A není divu. Princezna z Walesu už roky dokazuje, že dokáže z obyčejného outfitu vytvořit trend, který následně kopírují ženy po celém světě. Tentokrát se jí to podařilo znovu.
Na svatbě Petera Phillipse, syna princezny Anny, totiž vynesla šaty v odstínu, který podle stylistů dokáže doslova zázraky. Rozjasňuje pleť, opticky omlazuje a sluší ženám bez ohledu na věk.
Všechny ženy po čtyřicítce by měly zbystřit
Kate tentokrát nesáhla po výrazné barvě ani po extravagantním modelu. Zvolila elegantní šaty od Rolanda Moureta v jemném krémovém odstínu s broskvovým nádechem.
A právě tato nenápadná barva se okamžitě stala tématem módních magazínů.
Podle stylistů totiž funguje mnohem lépe než čistě bílá. Zatímco sněhově bílé odstíny mohou zvýrazňovat únavu pleti nebo drobné vrásky, jemná vanilková a broskvová pleť naopak projasňuje a dodává jí zdravější vzhled.
Tajemství, proč Kate vždy vypadá dokonale
Nejde jen o samotné šaty. Princezna využila trik, který milovala už královna Alžběta II. Celý outfit sladila do jednoho barevného tónu. Krémový klobouk, kabelka, lodičky i šaty vytvořily dokonale harmonický celek.
Právě monochromatický styling patří mezi nejjednodušší módní triky, jak působit elegantněji a luxusněji bez ohledu na cenu oblečení.
Výsledkem je efekt - Kate efect, díky kterému postava působí vyšší, štíhlejší a celkově upravenější.
Barva, která ovládne nejen letošní svatební sezonu
Pokud letos míříte na svatbu, zahradní slavnost nebo letní oslavu, možná jste právě našly inspiraci.
Krémová s jemným broskvovým podtónem se totiž stává jedním z největších trendů roku 2026. Je dostatečně slavnostní, ale zároveň nepůsobí okázale. Navíc se skvěle kombinuje se zlatými šperky, perlami i přírodními doplňky.
Není náhodou, že podobné odstíny letos zařadily do svých kolekcí desítky luxusních i dostupných módních značek.
Jediná věc, kterou by si na svatbu běžná žena dovolit nemusela
Kate si mohla dovolit něco, co by jiným hostům módní experti příliš nedoporučili.
Krémová totiž bývá velmi blízko bílé a na některých svatbách může působit kontroverzně. V případě britské královské rodiny však šlo o druhou svatbu Petera Phillipse, která měla uvolněnější charakter. Navíc podobně světlý odstín oblékla i královna Camilla.
Kate tak opět ukázala, že pravidla módy zná dokonale – a přesně ví, kdy je může s elegancí porušit.
Není to jen barva. Je to recept na draze vypadající outfit
Právě v tom spočívá kouzlo stylu Kate Middleton. Nepotřebuje výrazné výstřihy, křiklavé barvy ani módní extravagance.
Stačí jí perfektně padnoucí střih, kvalitní materiál a odstín, který lichotí pleti.
A pokud soudíme podle reakcí módních expertů, našla tentokrát barvu, která bude letos kralovat nejen svatbám, ale i kancelářím, letním oslavám a dovolenkovým outfitům po celé Evropě.