Karlos a Lela spolu mluví už jen přes právníky. U soudu půjde o tři děti i o sto tisíc měsíčně
27. 7. 2026 – 6:09 | Magazín | Jana Strážníková
Naděje na záchranu manželství Karlose a Lely Vémolových je pryč. Manželé spolu napřímo nemluví, vše řídí právníci – a čeká je tvrdá bitva o tři děti i o peníze.
To, co ještě nedávno vypadalo jako další z řady partnerských krizí, se změnilo v otevřený konflikt. Cesta zpět neexistuje: osobní rozhovory skončily a každý další krok obou manželů dnes řídí jejich právní zástupci.
Tajemná blondýnka z Olomouce. Lela o ní věděla roky
Zásadní roli v eskalaci sehrála nová žena v Karlosově blízkosti. Server eXtra.cz odhalil v blondýnce z olomouckých fotografií influencerku Moniku Naomi – a rovnou upozornil, jak nápadně Lelu připomíná. Dlouhé blond vlasy, výrazně upravená postava, záliba v luxusu.
Vémola ale schůzku v hotelu popírá. Snímek podle něj vznikl v pravé poledne před olomouckým steakhousem a vztah k Monice nepotvrdil. „Lela ode mě před půl rokem odešla,“ dodal s tím, že do toho nikomu nic není.
Sama Lela na zveřejněné fotografie nereagovala hystericky ani hraným šokem. Naopak přiznala, že o ženě ví už roky – jen kvůli rodině mlčela.
„O její přítomnosti v našem životě jsem věděla už od narození našeho syna,“ uvedla. Právě tahle situace pro ni byla „definitivní tečkou za naším manželstvím“.
Urážky v podcastu pohřbily poslední naděje
Pokud Lela ještě někde v koutku duše zvažovala další šanci, Karlosovo vystoupení ve vlastním podcastu Osscast ji smetlo ze stolu. Zápasník se v něm nevybíravě opřel do jejích kamarádek: označil je za zoufalé ženy se zkrachovalými vztahy, které Lele vnucují, že dostává málo peněz, a ptal se, proč mají potřebu vyvolávat články o tom, kde se zrovna pohybuje.
Veřejný útok na nejbližší okolí Lelu zasáhl. Došlo jí, že manžel nerespektuje nejen ji, ale ani lidi kolem ní – a že pokračovat ve vztahu nemá smysl.
Ne střídavé péči. U soudu půjde o všechno
Dnes spolu bývalí partneři napřímo nekomunikují vůbec. „Vůbec spolu nekomunikují, jenom přes právníky,“ popsal pro Žena.cz zdroj z okolí páru.
Řešit se nebude jen rozvod a rozdělení majetku. Peníze má přitom Karlos podle vlastních slov spočítané: na Lelu a děti vydá kolem sta tisíc měsíčně – polovinu posílá na účet, druhou spolkne provoz luxusního mercedesu.
Nejvýbušnějším tématem ale budou tři společné děti: dcera Lili a synové Rocky a Arnold. Lela podle dostupných informací trvá na výhradní péči a o střídavce, na kterou by mohl tlačit Karlos, nechce ani slyšet. Jeden z nejsledovanějších párů českého showbyznysu tak čeká vyčerpávající a drahá právní válka.