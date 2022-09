Karel III. promluvil k veřejnosti a v příštích dnech zavítá do všech čtyř částí země

Nový britský král Karel III. se dnes vrátil ze Skotska, kde ve čtvrtek zemřela jeho matka královna Alžběta II., do Londýna a následně dorazil do Buckinghamského paláce, který nyní bude jeho sídlem. Před branou vystoupil z automobilu, aby si potřásl rukou se zástupci veřejnosti. V paláci pak v nové roli poskytl svou první audienci, když přijal premiérku Liz Trussovou, kterou panovnice do funkce jmenovala v úterý. Večer pronesl král projev k národu. Složil v něm hold své matce a slíbí, že bude sloužit lidu.

Král odjel ze Skotska v doprovodu manželky Camilly po poledni SELČ, oba byli oblečeni v černém. Po příjezdu do Londýna se Karel III. setkal s premiérkou Liz Trussovou, kterou Alžběta II. do funkce jmenovala teprve v úterý.

V nadcházejících dnech Karel III. podle tradice podnikne cestu do Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Státní smutek v Británii bude trvat zhruba deset dní a pohřeb by se měl konat do 18. září, uvedla televize Sky News.

Karel III. i Charles III. Vzhledem k tomu, že do úmrtí královny Alžběty se hovořilo o princi Charlesovi, někteří lidé budou pravděpodobně i nadále používat anglickou formu jména. Podle ustáleného zvyku se ale asi bude jméno Charles spíše překládat do češtiny, plyne z odpovědi Ústavu pro jazyk český na dotaz ČTK. K překládání jména se přiklání také Jan Županič z Historického ústavu Akademie věd ČR. Jméno nového britského krále se zřejmě v češtině bude vyskytovat ve dvou formách, a to jakoVzhledem k tomu, že do úmrtí královny Alžběty se hovořilo o princi Charlesovi, někteří lidé budou pravděpodobně i nadále používat anglickou formu jména. Podle ustáleného zvyku se ale asi bude jméno Charles spíše překládat do češtiny, plyne z odpovědi Ústavu pro jazyk český na dotaz ČTK. K překládání jména se přiklání také Jan Županič z Historického ústavu Akademie věd ČR.

Vlajky na sídlech královské rodiny a všech vládních budovách visí na půl žerdi, s výjimkou královské standarty, která se nikdy nesvěšuje. V poledne londýnského času se na hodinu rozezněly zvony po celé zemi. O hodinu později v Hyde parku a na dalších místech vypálí salvy na počest královny, bude jich 96, jedna za každý rok života zesnulé panovnice, píše Sky News.

Během státnických povinností bude Karlovi III. stát po boku jeho manželka Camilla. V souladu s přáním zesnulé královny bude spolu s ním korunována jako královna manželka. Následník trůnu princ Charles, po nástupu na trůn Karel III., se automaticky stal panovníkem po úmrtí Alžběty II., tedy ve čtvrtek. Oficiálně má být králem prohlášen tuto sobotu, termín slavnostní korunovace zatím nebyl oznámen. Během sobotního potvrzovacího ceremoniálu budou vlajky na jednu hodinu vytaženy a poté se opět vrátí do smuteční polohy.

Král Karel III. s chotí Camillou dorazil do Buckinghamského paláce | zdroj: Profimedia

Královská rodina v noci nechala aktualizovat své internetové stránky a Karel III. na nich již figuruje jako panovník. Na stránkách je zřízena on-line kondolenční kniha, do které může veřejnost psát vzkazy. Část z nich bude předána královské rodině, uvedla stanice BBC.

Projevit soustrast členům královské rodiny mohou lidé do kondolenční knihy v budově britského velvyslanectví v Thunovské ulici v Praze od dnešních 13:00 do 17:00. O víkendu a v následujících pracovních dnech pak bude kniha přístupná mezi 10:00 a 16:00.

Z rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana byly na znamení smutku v souvislosti se skonem Jejího Veličenstva Alžběty II. na Pražském hradě staženy státní vlajky České republiky na půl žerdi, a to až do doby posledního rozloučení se zesnulou panovnicí. pic.twitter.com/6t9DlLg50z — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 9, 2022

Alžběta II. byla největším britským diplomatem, řekli Trussová i Johnson

Královna Alžběta II. byla největším britským diplomatem a její oddanost povinnostem byla příkladem pro všechny, řekla premiérka Liz Trussová na dnešním zasedání dolní komory britského parlamentu věnovaném památce zesnulé panovnice. Byla nám oporou v těžkých časech, za pandemie covidu-19 nám dávala naději, dodala Trussová. Jejímu projevu předcházela společná minuta ticha, všichni poslanci jsou oblečení v černém, dění v parlamentu se přenáší živě.

Speciálnímu zasedání parlamentu předsedá Lindsay Hoyle, podle kterého se panovnice zapsala do dějin nejen svými státnickými činy, ale také laskavým a lidským přístupem. Alžběta II. byla poprvé na půdě parlamentu v listopadu 1952 a během její vlády se podle Hoylea osmnáctkrát konaly všeobecné volby.

„Velmi jsem si cenila jejích moudrých rad a jsem ráda, že se se mnou velkoryse podělila o své hluboké zkušenosti s vládnutím, a to i v posledních dnech,“ řekl Trussová, kterou královna jmenovala do funkce v úterý. Díky Alžbětině vládě je Británie podle Trussové dynamickou zemí. Každý, kdo ji potkal, si to bude pamatovat po zbytek života a je ikonou i pro ty, kteří se s ní nikdy osobně nesetkali, řekla premiérka.

„Byla nejlepším státníkem a diplomatem ze všech,“ řekl v parlamentu bývalý premiér Boris Johnson. Připomněl její schopnost vést a povzbudit národ, dát mu naději v těžkých časech, její humor i žerty během velkých mezinárodních akcí.

Hold složil královně i lídr opozičních labouristů Keir Starmer, následovat budou mnozí další poslanci. Schůze bude pokračovat do 23:00 hodin SELČ a poslanci se zcela výjimečně sejdou i v sobotu.