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Kápněte jen kapku této tekutiny do vody a vytřete dům: Prach neuvidíte až 10 dní

23. 7. 2026 – 20:13 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kápněte jen kapku této tekutiny do vody a vytřete dům: Prach neuvidíte až 10 dní
zdroj: Freepik
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Utíráte prach a za pár hodin máte pocit, že můžete začít znovu? Pomoci může obyčejný glycerin. Levná tekutina z drogerie nebo lékárny vytvoří na povrchu jemný ochranný film, díky kterému se nečistoty údajně neusazují tak rychle.

Prach patří k těm domácím protivníkům, nad kterými nelze definitivně zvítězit. Sotva otřete police, televizní stolek nebo komodu, ve slunečních paprscích se znovu objeví známá šedivá vrstvička. Existuje však jednoduchý způsob, jak intervaly mezi jednotlivými úklidy alespoň prodloužit.

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Tajemství se ukrývá v glycerinu

Do misky s vlažnou vodou přidejte několik kapek glycerinu. V roztoku namočte měkký hadřík z mikrovlákna, důkladně jej vyždímejte a následně otřete nábytek a další omyvatelné plochy.

Glycerin na povrchu zanechá velmi tenkou vrstvu, která může omezit jeho vysychání a rychlé usazování prachu. Podle oblíbeného domácího triku mohou plochy vydržet čisté až deset dní. Výsledek ovšem záleží na prostředí, větrání, domácích mazlíčcích i množství použitého přípravku.

S glycerinem zacházejte opatrně. Pokud ho do vody nalijete příliš mnoho, nábytek může zůstat ulepený a naopak přitahovat další nečistoty. Nejdříve proto začněte opravdu jen několika kapkami a směs vyzkoušejte na nenápadném místě.

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Podlahy mohou získat nový lesk

Několik kapek glycerinu lze přidat také do kbelíku s vodou při vytírání. Podlaha pak může působit lesklejším a upravenějším dojmem. Tento postup ale není vhodný pro každý materiál. Opatrnost je namístě zejména u neošetřeného dřeva, přírodního kamene a povrchů, u nichž výrobce doporučuje pouze speciální čisticí prostředky.

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Pomoci může také se skvrnami

Glycerin se tradičně používá i při odstraňování některých skvrn z oblečení, například od kávy, čaje nebo čokolády. Naneste malé množství na postižené místo, nechte krátce působit a poté prádlo vyperte podle pokynů na štítku.

U jemných, barevných a dražších textilií však nejprve vyzkoušejte stálobarevnost na skryté části látky. Staré nebo již zaprané skvrny nemusí zmizet úplně.

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Využití najde také při péči o kůži a okna

Malé množství glycerinu může oživit vzhled některých výrobků z hladké kůže. Nenahradí však profesionální opravu hlubokých škrábanců a není vhodné pro semiš, nubuk ani každý typ koženého nábytku.

Známý je také trik se směsí glycerinu a etylalkoholu v poměru 1 : 10, která se používá k doleštění oken. Než ji ale nanesete na celou plochu, vyzkoušejte ji v rohu skla a chraňte lakované rámy i okolní materiály.

Glycerin tak může být překvapivě všestranným pomocníkem. Zázraky od něj nečekejte, ale při správném dávkování vám může běžný úklid alespoň trochu usnadnit.

Tagy:
domov úklid podlaha okna tipy a rady výdrž glycerin
Zdroje:
citymagazine.si, homesandgardens.com, renovation-du-cuir.fr
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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