Kapitánem hokejistů v duelu proti Finům bude lídr Davosu Stránský
8. 11. 2025 – 15:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
České hokejisty povede do dnešního utkání Finských her v Tampere proti domácímu týmu v roli kapitána útočník Matěj Stránský.
Jeho asistenty budou obránce Jan Ščotka a další forvard Ondřej Beránek. V brance nastoupí místo Josefa Kořenáře, který odchytal úvodní zápas v Ängelholmu se Švédy (1:3), Petr Kváča. Úvodní buly bude vhozeno v 16:00 SEČ.
Kapitán Davosu a aktuálně nejproduktivnější hráč i nejlepší kanonýr švýcarské ligy Stránský převzal "céčko" po Lukáši Sedlákovi, jenž ho měl na dresu ve čtvrtek. Do sestavy naskočí obránci Libor Zábranský s Radkem Kučeříkem a útočníci Luboš Horký, Kristian Reichel a Matyáš Kantner, kteří měli první zápas volno.
Mimo hru zůstanou bek Jan Košťálek s útočníky Danielem Kurovským, Jáchymem Kondelíkem a Jakubem Laukem. Obránce Tomáše Cibulku nepustilo do hry zranění z úvodního duelu, turnaj pro něho předčasně skončil.
Na dnešním rozbruslení kouč Radím Rulík důrazně apeloval na hráče, aby minimalizovali počet vyloučení. Se Švédy si národní tým připsal šest menších trestů a v oslabení jednou inkasoval. Trenéři ale chtějí vidět zlepšení ve více ohledech.
"Snažíme se držet systém, který chceme hrát. Zlepšit věci z minulého zápasu. Určitě chceme hrát rychleji v ofenzivním pásmu, zapojit i beky na rotace a dávat to rychle do brány, protože proti Švédsku jsme to pak hráli do zhuštěné obrany. Pak bylo těžké se prosadit," řekl jeden z Rulíkových asistentů Tomáš Plekanec.
Podruhé za sebou prověří mužstvo tým hrající v domácím prostředí. "Vždycky je dobré vidět, jak se dokážeme přizpůsobit, když hrajeme proti domácímu týmu," podotkl Plekanec.
Sedlák při ohlédnutí za duelem s výběrem Tre kronor navíc zmínil, že jednotlivé formace by si měly navzájem více pomoci při střídáních. "Musíme podržet puk, můžeme si tím ulehčit. Budeme se soustředit na ofenzivní věci, abychom se dostali více do zakončení než v tom minulém zápase," uvedl Plekanec.
Naposledy se týmy utkaly na začátku května na Českých hrách v Brně a Češi zvítězili 4:2. V minulé sezoně EHT si oba celky připsaly po dvou výhrách. Vedle úspěchu v Brně vyhrál národní tým i na Švýcarských hrách (3:1). Seveřané ve vítězných zápasech neinkasovali - na Karjale vyhráli před rokem 4:0, v únoru na Švédských hrách 3:0.
"Finové jsou hodně bruslivým týmem a v každém zápase dokazují, že mají nebezpečné rychlé protiútoky. Přechody z obranného pásma do útočného, v tom jsou silní a většinou nám z toho dávají branku. Na to si musíme dát pozor. Musíme být na správných místech, neztrácet kotouče a mít to i dobře zajištěné," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Sestava ČR: Kváča - Šimek, Kempný, Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský, Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek, Černoch, O. Kovařčík - Horký, K. Reichel, Kantner.