Kanada předvolala představitele OpenAI kvůli dívce podezřelé z masové střelby
24. 2. 2026 – 11:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kanada do Ottawy předvolala vysoce postavené představitele americké společnosti OpenAI poté, co vyšlo najevo, že firma úřadům nesdělila interní obavy ohledně dívky, která je nyní podezřelá ze spáchání masové střelby v obci Tumbler Ridge na západě země.
Podle agentury Reuters to dnes oznámil ministr pro umělou inteligenci (AI) Evan Solomon. OpenAI vyvinula chatbota ChatGPT.
Podezřelou ze střelby, při níž v Tumbler Ridge 10. února přišlo o život osm lidí, je podle kanadských úřadů osmnáctiletá transgender dívka Jesse Van Rootselaarová. Obyvatelka obce zastřelila svou matku a nevlastního bratra. Poté na místní střední škole zastřelila učitelku, pět studentů a pak i sebe. Podle úřadů trpěla duševními problémy.
OpenAI uvedla, že loni zablokovala účet podezřelé na chatbotu ChatGPT kvůli porušení zásad, které však podle společnosti nesplňovalo interní kritéria pro nahlášení dívky příslušným orgánům.
Van Rootselaarová loni v červnu na chatbotu popisovala scénáře zahrnující střelbu, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Její příspěvky, které zachytil automatický systém kontroly, znepokojily některé zaměstnance OpenAI. Přibližně desítka z nich diskutovala o tom, zda podniknout další kroky. Někteří zaměstnanci interpretovali její vyjadřování jako možnou předzvěst reálného násilí a naléhali na vedení, aby na její chování upozornilo kanadskou policii, uvedly zdroje WSJ. Lídři OpenAI se nakonec rozhodly úřady nekontaktovat.
"Předvolal jsem vedoucí tým pro bezpečnost Open AI ve Spojených státech, aby přijeli sem do Ottawy... . Budeme mít schůzku, na které nám vysvětlí své bezpečnostní protokoly," řekl Solomon novinářům. Na otázku, co kanadská vláda udělá, aby ochránila Kanaďany před nebezpečím na internetu ministr odpověděl, že "na stole jsou všechny možnosti". Podrobnosti však neuvedl.