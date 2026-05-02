Kam vyrazit? Češi hromadně objevují nový ráj: Není to Chorvatsko ani Polsko
2. 5. 2026 – 9:11 | Magazín | Jiří Rilke
Mezi českými dovolenkáři získává tato země na čím dál tím větší oblibě. Je dostupná, vstřícná a nádherná.
Ještě před pár lety spousta Čechů při plánování dovolené vůbec nemusela přemýšlet: Prostě se jelo nebo letělo k Jadranu jako vždycky a hotovo. Jenže Chorvatsko zdražuje, Itálie jakbysmet a výletníci, kteří stojí o dostupnou dovolenou, museli hledat alternativy.
Jednu takovou dlouho opomíjenou našli na Balkáně: Vítejte v Albánii, zemi, které se díky jejím bělostným plážím a tyrkysovému moři přezdívá „evropské Maledivy“ — například britský deník The Sun tuto zemi prakticky nenazve jinak.
Jednu z nejpočetnějších turistických skupin tu nicméně netvoří Britové, ale právě Češi:
Výrazným benefitem Albánie je prostá skutečnost: Není tam draho, a země přitom nabízí veškeré potřebné náležitosti a resorty k tomu, aby si člověk mohl užít relaxující a především komfortní dovolenou. A na možnosti typu „za málo peněz hodně muziky“ Češi prostě slyší – už loni se Albánie stala u cestovních kanceláří skokanem roku, hlásí Seznam Zprávy.
Albánie nicméně není jen jedno unifikované letovisko a pro správný zážitek je klíčové vybrat si tu správnou lokalitu. Pokud toužíte po onom pověstném "karibském" zážitku, musíte vyrazit na jih.
Největším hitem je tam letovisko Ksamil a nedaleká Saranda, které leží přímo naproti řeckému ostrovu Korfu. Právě zde najdete ony ikonické pláže s jemným bílým pískem a dokonale průzračnou vodou, o kterých návštěvníci často s nadšením básní v hodnoceních na celosvětovém portálu Tripadvisor.
Naopak rodiny s malými dětmi, které preferují co nejkratší transfer z letiště a dlouhé písečné pláže s velmi pozvolným vstupem do moře, často volí (jak potvrzují průvodci cestovní kanceláře Čedok) severnější letoviska jako Drač (Durrës) nebo Golem. Což ale vůbec neznamená, že by země měla být v hledáčku pouze těch, kdo chtějí k moři: Najdete tu i spoustu krásné vnitrozemské přírody.
Dalším důvodem, proč Češi Albánii tolik milují, je její snadná dostupnost. Pryč jsou doby, kdy cesta na Balkán znamenala nekonečné hodiny strávené v autě. Dnes se z Prahy dostanete přímým letem do hlavního města Tirany za velmi krátkou dobu – vyhledávač letenek Skyscanner uvádí průměrnou dobu letu na 1 hodinu a 58 minut a ani cenovka moc nerozhodí rozpočet: I se zpáteční letenkou se většinou vejdete do dvou tisíc korun.
Navíc do Albánie jako občané ČR nepotřebujete vízum. Podle oficiálních informací Ministerstva zahraničních věcí ČR vám pro turistický pobyt kratší 90 dnů bohatě postačí platný cestovní pas nebo dokonce jen občanský průkaz. Cestování do této země je tak z pohledu dokladů bez sebemenších překážek.