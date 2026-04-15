Kam se dívat dřív? Iva Kubelková s dcerou Natálkou šly do plavek a oči jen přecházejí
15. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Mamince to nebývale sekne a dcerce jakbysmet. Dohromady plavkové duo jak z partesu.
Půvabná moderátorka a modelka Iva Kubelková už delší dobu spolupracuje se značkou Astratex a vydává kolekce spodního prádla. Což fanoušky nebývale těší – a to zpravidla i v případě, že nemají v sebemenším úmyslu si jakékoliv prádlo nebo plavky pořizovat.
Iva se totiž nemá za co stydět, moc dobře to o sobě ví, a novinky většinou prezentuje přímo na svém těle, což bývá náramný pohled. A když si k představení nové plavkové kolekce pozve ještě dceru Natálku, která už také vyrostla do krásy a živí se jako modelka, nezbývá než jen sbírat čelist ze stolu.
„Léto pro mě není jen roční období, ale pocit. Slunce na kůži, vítr ve vlasech, lehkost v pohybu i myšlenkách. A právě to jsem se snažila zachytit ve své nové kolekci plavek DIVA by IVA, jejíž vytvoření bylo dlouho mým snem,“ slibuje Kubelková v tiskové zprávě.
„Chtěla jsem vytvořit plavky, ve kterých se bude každá žena cítit sebejistě. Vychází z osvědčených střihů mé kolekce prádla a dlouholetých zkušeností specialistů z Astratexu. Plavky drží i bez ramínek a nechávají prostor pro svobodu. Můžete běžet po pláži, skočit do vody, plavat. Zkrátka užít si bezstarostné léto s lehkostí a sebevědomím,“ dodává.
Nutno uznat, že tradičně střižené, ale velmi elegantní plavky se opravdu povedly a jejich prezentace tak dává smysl.
Na druhou stranu, ruku na srdce, na Ivě a Natálce by na Mauriciu, kam se vydaly natočit novou kolekci, při jejich škádlivém skotačení nejspíš vypadal skvěle i pytel od brambor.
Však posuďte sami:
