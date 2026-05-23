Kalifornie se snaží zabránit výbuchu nádrže s unikající nebezpečnou chemikálií
23. 5. 2026 – 12:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Úřady v jižní Kalifornii se od pátku snaží zabránit výbuchu zásobní nádrže, ze které uniká nebezpečná chemikálie používaná k výrobě plastových dílů, píše agentura AP.
Úřady zatím v oblasti evakuovaly přibližně 40.000 lidí.
"Ta věc selže a my nevíme kdy. Děláme, co můžeme, abychom zjistili, jak tomu můžeme zabránit," řekl podle AP Craig Covey, šéf hasičského sboru v okrese Orange County.
V závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městěi Garden Grove se ve čtvrtek přehřála skladovací nádrž obsahující až 26.500 litrů methylmetakrylátu a začala do ovzduší vypouštět výpary, uvedli hasiči.
Nádrž by mohla prasknout a chemikálie může explodovat, varoval Covey.
Úřady nařídily obyvatelům Garden Grove, aby opustili své domovy. V pátek rozšířily evakuační příkazy i na některé obyvatele pěti dalších měst v Orange County.
Garden Grove leží asi 60 kilometrů jižně od centra Los Angeles a méně než 1,6 kilometru od dvou zábavních parků Disneylandu, na které se v pátek evakuační příkazy nevztahovaly.