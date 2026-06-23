K holiči už nemusíte: Action láká na sadu 10 v 1 pro pány za překvapivě lidovou cenu
23. 6. 2026 – 8:25 | Magazín | BS
Oblíbený řetězec tentokrát boduje především u pánského publika, kterému chce ušetřit za správu zevnějšku.
Vypadat jako byste právě opustili křeslo profesionálního holiče, už dávno neznamená nechat v salonu u holiče či barbera nějakou horentní sumu každý měsíc. Na pultech diskontů Action se objevil nenápadný hit – multifunkční sada 10 v 1, se kterou zvládnete precizní úpravu zevnějšku v pohodlí vlastní koupelny. A cena? Ta vás příjemně zaskočí.
Sada bezdrátového zastřihovače Code Homme ve stylovém pouzdře je totiž momentálně v akci a vyjde na pouhých 299 korun.
Za tři stovky dostanete sestavu výbavy, která se bude hodit prakticky v každé situaci. Jak už totiž padlo, bavíme se o sadě 10 v 1, což znamená, že krom samotného strojku najdete v balení také bohatou sestavu různých nástavců.
A nejedná se jen o koncovky, které by umožnily zastřihování v různých délkách, ale i nástavce, díky kterým proměníte zastřihovač v opravdu univerzálního pomocníka: Jeden nástavec si například poradí s chloupky v nose, jiný je zas ideální na úpravu kotlet či perfektní udržení linie vlasů na krku a podobně.
Stroj také disponuje voděodolností podle standardu IPX6, takže se nemusíte bát použití v koupelně: Žádná zbloudilá kapička či příliš páry ve vzduchu se strojkem nic neudělá – stupeň krytí IPX6 zaručuje, že zařízení vydrží v proudu tryskající vody po tři minuty bez poškození.
Nejedná se nicméně o standard určený k ponoření pod vodní hladinu, takže do vany si strojek přeci jen raději neberte. Jinak s ním ale můžete dělat, co se vám jen zlíbí – sada je bohatá a vypadat jak od profíka bude dílem okamžiku.