Juventus prohrál 0:2 s Fiorentinou a zkomplikoval si boj o Ligu mistrů
17. 5. 2026 – 17:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Juventusu Turín ve 37.kole italské ligy prohráli 0:2 s Fiorentinou a v boji o Ligu mistrů klesli na šesté místo. Přímé kvalifikaci se naopak přiblížily AS Řím s AC Milán. Římané ovládli městské derby s Laziem 2:0, milánský klub zvítězil 2:1 v Janově. Na Ligu mistrů může pomýšlet před posledním kolem i páté Como, které zdolalo 1:0 Parmu.
Juventus prohrál poprvé od konce února po deseti ligových zápasech, v nichž měl šest výher a čtyři remízy. Proti Fiorentině po listopadové remíze 1:1 neuspěl počtvrté za sebou. Inkasoval v prvním poločase od záložníka Ndoura a v závěru od Mandragory.
AS Řím mají na dosah po čtvrtém vítězství za sebou, které dnes zajistil dvěma góly stoper Mancini, umístění v první čtyřce poprvé od sezony 2017/18. Po deseti letech zároveň v jedné sezoně porazili Lazio v obou zápasech.
Fotbalisté AC Milán rozhodli v Janově až ve druhé půli. Do vedení poslal "Rossoneri" Francouz Nkunku z penalty, druhou branku přidal devět minut před koncem švýcarský obránce Athekame. Janov už v závěru porážku jen zmírnil.
Stejně bodů jako šestý Juventus má Como, o jehož výhře nad Parmou rozhodl v 58. minutě španělský bek Moreno. Svěřenci trenéra Cesca Fábregase si už v minulém kole zajistili premiérovou účast v evropských pohárech, jen zatím nevědí, v jakém. Od kvalifikace do Ligy mistrů je nyní dělí dva body.