Jsou mezi námi častěji, než si myslíte. Tohle je největší poznávací znamení psychopata
8. 6. 2026 – 13:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Psychopat nemusí být děsivý samotář ani filmový vrah. Podle kriminologa Davida Wilsona bývají psychopati často okouzlující, sebevědomí a na první pohled velmi přitažliví. Právě díky tomu si dokážou získat důvěru svého okolí a nenápadně s ním manipulovat.
Psychopati bývají v populární kultuře často zobrazováni jako nebezpeční zločinci, které lze snadno rozpoznat podle podivného chování. Realita je ale podle kriminologa Davida Wilsona mnohem složitější. Psychopat totiž nemusí působit děsivě ani nápadně. Naopak. Často jde o člověka, který je šarmantní, sebevědomý a na první pohled velmi přitažlivý. Právě proto dokážou psychopati dlouho unikat pozornosti svého okolí a někdy si získat důvěru lidí, kteří netuší, s kým mají tu čest.
Ve filmech a seriálech bývá psychopatie často spojována s ikonickými padouchy. Mezi nejznámější patří Hannibal Lecter z Mlčení jehňátek, Patrick Bateman z Amerického psycha nebo Anton Chigurh z oscarového thrilleru Tahle země není pro starý. Všichni působí chladně, manipulativně a postrádají empatii. Odborníci ale upozorňují, že skuteční psychopati bývají mnohem méně nápadní a často se dokážou úspěšně začlenit do běžného života.
Proč jsou psychopati tak přitažliví
Profesor Wilson upozorňuje, že psychopatie není duševní nemoc, ale porucha osobnosti. Přibližně jeden člověk ze sta splňuje klinická kritéria psychopatie a zhruba devět z deseti případů připadá na muže. Psychopati podle něj vykazují několik společných znaků. Prvním je výrazná ochota riskovat. Říkají věci, které by si ostatní netroufli vyslovit, a dělají věci, na které většina lidí nemá odvahu. Díky tomu působí sebejistě, odvážně a často se stávají středem pozornosti.
Druhým typickým rysem je povrchní emocionalita. Psychopati sice rozumějí emocím a vědí, co znamenají pojmy jako láska nebo smutek, ale sami je neprožívají stejným způsobem jako většina lidí. Jejich citové reakce bývají mělčí a chladnější. Třetím znakem je přehnané sebevědomí a velikášství. Psychopati mají tendenci prezentovat se jako výjimeční lidé, kteří patří mezi elitu společnosti. Často zdůrazňují své schopnosti a úspěchy a vytvářejí dojem, že jsou lepší než ostatní.
Právě kombinace odvahy, šarmu a sebevědomí vysvětluje, proč mohou být pro některé lidi tak přitažliví. Podle Wilsona bývají psychopati velmi zruční svůdci a umějí přesně odhadnout, co chce druhý člověk slyšet. Není proto překvapivé, že filmoví psychopati bývají často zobrazováni jako mimořádně charismatické osobnosti. Ať už jde o kultivovaného Hannibala Lectera nebo úspěšného investičního bankéře Patricka Batemana, jejich kouzlo osobnosti bývá důležitou součástí příběhu.
Jak psychopat manipuluje své okolí
Psychopati jsou podle kriminologa mistři napodobování chování druhých lidí. Dokážou se rychle přizpůsobit, získat si důvěru a vytvořit dojem blízkosti. To však není náhoda. Čím více informací o člověku získají, tím snáze ho mohou ovlivňovat. Wilson psychopaty označuje za velmi parazitické osobnosti. Snaží se dosáhnout svých cílů s minimálním úsilím a využívají k tomu druhé lidi. Jakmile zjistí, na která citlivá místa zatlačit, dokážou získat peníze, výhody nebo pozornost, po které touží.
Právě rychlé navazování intenzivních vztahů považuje profesor za jeden z nejdůležitějších varovných signálů. Psychopat se často snaží dostat k člověku neobvykle rychle, protože potřebuje získat informace, které později využije ve svůj prospěch.
Psychopatie navíc nemusí být spojena pouze se zločinem. Ačkoliv je mezi vězni zastoupena výrazně častěji než v běžné populaci, psychopati se mohou úspěšně pohybovat i ve vrcholném managementu nebo byznysu. Nedostatek empatie jim v některých situacích umožňuje dělat rozhodnutí, která by pro jiné byla emocionálně velmi náročná.
Podle Wilsona je největším problémem skutečnost, že psychopat na začátku často působí jako ideální přítel, partner nebo kolega. Teprve časem si jeho okolí začne uvědomovat, že za okouzlující fasádou se skrývá člověk, který druhé využívá především k naplnění vlastních potřeb. Skuteční psychopati proto většinou nevypadají jako filmoví padouši. Častěji připomínají sympatického člověka, kterému okolí bez váhání důvěřuje. A právě v tom spočívá důvod, proč bývá psychopatie tak obtížně rozpoznatelná.