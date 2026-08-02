„Jsem terorista,“ ulevil si ironicky na pražském letišti. A měl po dovolené
2. 8. 2026 – 8:50 | Magazín | Jana Strážníková
Mělo to být pohodové zahájení dovolené u moře. Místo nástupu do letadla ale rodina opustila pražské letiště v doprovodu policistů – stačila jediná věta, kterou otec u bezpečnostní kontroly pronesl v afektu.
Incident, který dokonale ilustruje, jak draho může vyjít chvilková ztráta sebekontroly, se odehrál 29. července 2026 na Terminálu 1 pražského Letiště Václava Havla. Muž tu procházel standardní bezpečnostní kontrolou před odletem do tureckého Istanbulu. Společnost mu dělaly dvě nezletilé děti, které se těšily na prázdniny. Z banální rutiny se během vteřiny stalo drama.
Zabavená powerbanka a osudový zkrat
Skener u bezpečnostního rámu odhalil v příručním zavazadle powerbanku. Záložní zdroj nesplňoval podmínky pro přepravu a personál muže upozornil, že si zařízení do letadla vzít nemůže. To u cestujícího vyvolalo prudkou reakci.
Podrážděný muž začal s pracovníky kontroly diskutovat a v afektu nakonec pronesl větu, že „je terorista“.
Okamžitě poté se začal hájit, že to myslel jako nadsázku a hloupý vtip kvůli zabavené elektronice. Jenže málo platné, letištní protokol slitování nezná. Zaměstnanci bezpečnostní kontroly nemají kompetence, čas ani chuť k tomu, aby zjišťovali, zda se cestující jen špatně vyspal, nebo představuje reálnou hrozbu. Stiskli pomyslné červené tlačítko.
Pyrotechnici v akci a nekompromisní aerolinka
K místu incidentu ihned vyrazila hlídka cizinecké policie a tým policejních pyrotechniků. Ti muže odvedli stranou a podrobili jeho i všechna zavazadla důkladné prohlídce. Cíl byl jasný – vyloučit přítomnost výbušnin nebo zbraní. Výsledek byl podle tiskové zprávy Policie ČR zcela negativní.
Což už ale bylo v tu chvíli celkem jedno: Cesta pro rodinu definitivně skončila.
O incidentu byla totiž okamžitě informována i letecká společnost, která měla let do Istanbulu zajišťovat. Ta muže z přepravy vyloučila.
Rozhodnutí automaticky dopadlo i na jeho děti. Jelikož nezletilí nesmějí cestovat sami bez dozoru, rodina si musela sbalit kufry a za asistence policistů opustit letištní halu. V podobných případech propadnou peníze za letenky, rezervované ubytování i doplňkové služby – zrušení cesty si cestující způsobil sám, takže na kompenzaci nárok nemá.
Kriminálka místo pláže. Co hrozí za letištní vtipy?
Zrušenou dovolenou problémy tohoto muže nejspíš nekončí. Policie dlouhodobě upozorňuje, že na letištích platí nulová tolerance pro slova jako bomba, terorista, výbušnina nebo zbraň. Jakmile je vyslovíte, bezpečnostní složky zkrátka ze zákona musí konat.
Kromě toho, že takové chování zablokuje provoz a zkomplikuje cestu desítkám dalších lidí, zadělává si člověk na konflikt s právem. V mírnější variantě jde o přestupek, za který padají finanční pokuty.
V horším případě přichází na řadu trestný čin šíření poplašné zprávy podle § 357 trestního zákoníku: Až dvě léta odnětí svobody, a pokud pachatel nepravdivou zprávu sdělí přímo policii nebo jinému orgánu veřejné moci, sazba stoupá na šest měsíců až tři roky. Způsobí-li navíc vážnou poruchu v provozu, hrozí jeden rok až pět let.
Jaká jsou reálná pravidla pro powerbanky?
Celý incident přitom vznikl kvůli neznalosti základních přepravních pravidel pro elektroniku. Lithium-iontové baterie představují na palubě riziko požáru, což znamená, že je zkrátka nesmíte umisťovat do odbavených zavazadel do podpalubí.
Patří výhradně do příručního zavazadla, kde se dají v případě problémů snadno uhasit.
Výkon baterie navíc nesmí přesáhnout 100 Wh, což při napětí 3,7 V odpovídá zhruba 27 000 mAh. U silnějších zdrojů je potřeba přepravu předem domluvit s leteckou společností.