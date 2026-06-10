Jon Sníh ze Hry o trůny 11 let nevěděl, že Kit není jeho skutečné jméno
10. 6. 2026 – 10:18 | Magazín | Alex Vávra
Kit Harington se proslavil jako Jon Snow, ale ještě před světovou slávou zažil kuriózní životní moment. Až do jedenácti let totiž netušil, že jméno Kit není jeho skutečné. Jak se z chlapce s nečekanou krizí identity stal jeden z nejznámějších herců světa?
Fanoušci fantasy seriálů si ho navždy spojí s Jonem Snowem, mlčenlivým hrdinou ze seriálu Hra o trůny. Pro miliony diváků po celém světě se stal symbolem odvahy, věrnosti a boje proti zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Jenže zatímco jeho nejslavnější postava řešila osud celého Západozemí, sám Kit Harington prožil v dětství příběh, který by scénáristé bez váhání mohli použít do komedie. Až do jedenácti let totiž netušil, že jméno, kterým ho všichni oslovují, není jeho skutečné.
Pro většinu lidí je jméno jednou z prvních věcí, které se o sobě dozvědí. Kit Harington ale patří mezi výjimky. Herec se narodil 26. prosince 1986 v londýnské čtvrti Acton jako Christopher Catesby Harington. Od prvního dne života mu však rodina i okolí říkali Kit. Přezdívka se používala tak běžně, že nikdo necítil potřebu vysvětlovat, že ve skutečnosti jde pouze o zkrácenou formu jeho křestního jména. Malý Kit tak vyrůstal v přesvědčení, že se skutečně jmenuje Kit. Nikdy ho nenapadlo pátrat v rodném listu nebo se rodičů vyptávat. Proč by také měl? Všichni kolem něj používali stejné jméno.
Šokující odhalení během školního testu
Nečekané odhalení přišlo až ve škole. Jedenáctiletý Harington tehdy absolvoval rozřazovací test, který měl rozhodnout o jeho zařazení do studijní skupiny. Když vyplňoval formulář, napsal na něj bez váhání své jméno tak, jak ho znal celý život – Kit Harington. Následovala reakce, kterou rozhodně nečekal. Učitelé se na něj podívali s překvapením a upozornili ho, že na papír uvedl špatné jméno. Podle školních záznamů se totiž nejmenoval Kit, ale Christopher Harington.
Pro většinu lidí by šlo o drobnou nepříjemnost. Pro jedenáctiletého chlapce to však znamenalo naprostý otřes představ o vlastní identitě. Sám herec později vzpomínal, že šlo o zvláštní existenciální krizi. Najednou zjistil, že jedna z nejzákladnějších informací o jeho životě je úplně jiná, než si dosud myslel. Ještě zvláštnější bylo, že nikdo z rodiny mu to nikdy předtím nevysvětlil. Všichni jednoduše předpokládali, že to ví.
Přesto se po počátečním šoku rozhodl, že žádná změna nenastane. Christopher zůstane pouze na úředních dokumentech. Ve skutečném životě bude dál Kitem. A tohoto rozhodnutí se drží dodnes.
Z londýnského studenta mezi největší televizní hvězdy
Harington pochází z poměrně dobře situované rodiny. Jeho otec byl podnikatel a matka úspěšná dramatička. Právě díky ní se už od dětství pohyboval v prostředí divadla a umění. Přestože ho nejprve lákala novinářská práce, nakonec zvítězilo herectví. Po absolvování prestižní školy Royal Central School of Speech and Drama se vydal na profesionální dráhu. Jeho první velkou příležitostí byla role Alberta Narracotta v oceňované divadelní inscenaci War Horse na londýnském West Endu. Málokdo tehdy tušil, že jde o začátek raketového vzestupu.
V roce 2010 získal roli, která mu změnila život. HBO připravovala adaptaci knižní série Píseň ledu a ohně a hledala představitele Jona Snowa. Harington uspěl mezi stovkami uchazečů. Hra o trůny se následně stala jedním z nejúspěšnějších seriálů televizní historie. Každá nová série lámala rekordy sledovanosti, sociální sítě zaplavovaly fanouškovské teorie a herci se přes noc proměnili v globální celebrity.
Pro Haringtona znamenala role obrovskou popularitu, ale také tlak. Po osm let byl prakticky neustále spojován s jedinou postavou. Diváci ho nevnímali jen jako herce, ale přímo jako Jona Snowa. S rostoucí popularitou rostly i honoráře. V posledních řadách měl podle médií inkasovat přes milion dolarů za jednu epizodu. Z mladého divadelního herce se stal multimilionář a jedna z nejznámějších tváří planety. Popularita však měla i stinné stránky. Harington později otevřeně hovořil o psychických problémech, úzkostech i obtížném vyrovnávání se s obrovskou slávou. Po skončení seriálu si dokonce na čas dopřál pauzu od veřejného života, aby se mohl soustředit na vlastní zdraví a rodinu.
Život po Jonu Snowovi
Mnoho herců po podobně ikonické roli bojuje s takzvaným zaškatulkováním. Harington se tomuto osudu snažil vyhnout návratem ke svým divadelním kořenům. Po skončení Hry o trůny se pravidelně objevoval na West Endu. Zahrál si v inscenacích Doctor Faustus, True West, Henry V i dalších projektech, které mu umožnily ukázat divákům odlišné herecké polohy.
Zároveň vstoupil do světa superhrdinů. Ve filmu Eternals od Marvelu ztvárnil Danea Whitmana, postavu známou fanouškům komiksů jako Black Knight. Mnozí očekávali, že půjde o začátek větší role v marvelovském univerzu, zatím se však tento plán naplno nerozvinul. Od roku 2024 na sebe upozorňuje také v seriálu Industry. V něm hraje sira Henryho Mucka, charismatického aristokrata a podnikatele, který se pohybuje ve světě vysokých financí. Kritici jeho výkon označují za jeden z nejlepších od dob Hry o trůny.
Dalším tématem byl plánovaný spin-off o Jonu Snowovi. Projekt několik let vznikal ve spolupráci s HBO a mnozí fanoušci jej považovali za téměř jistou věc. Nakonec však Harington v roce 2024 potvrdil, že seriál byl zastaven. Tvůrci podle něj nedokázali najít dostatečně silný příběh, který by návrat legendární postavy ospravedlnil. Pro některé fanoušky šlo o zklamání. Jiní ocenili, že se herec nenechal zlákat snadným výdělkem a odmítl návrat pouze kvůli popularitě značky.
Příběh Kita Haringtona tak zůstává stejně neobvyklý jako jeho nejslavnější role. Od chlapce, který více než deset let netušil, jak se skutečně jmenuje, až po jednu z největších televizních hvězd moderní éry. A přestože svět zná jeho oficiální jméno už dávno, pro fanoušky bude navždy jednoduše Kit. Muž, který nevěděl, jak se jmenuje, ale nakonec si dokázal vybudovat jméno, které dnes zná celý svět.