Johnny Depp vs. Amber Heard: Jak dnes žije herečka po drtivé soudní porážce
24. 4. 2026 – 6:35 | Magazín | Alex Vávra
Herečka Amber Heard po bouřlivém soudním sporu s Johnnym Deppem opustila Hollywood a začala nový život ve Španělsku. Z někdejší hvězdy červených koberců se stala matka na plný úvazek, která se snaží najít rovnováhu mezi soukromím a opatrným návratem k herectví.
Amber Heard bývala jednou z výrazných tváří hollywoodské scény, pravidelně se objevovala na červených kobercích, ve velkých filmových produkcích i na titulních stranách magazínů. Dnes je její život výrazně odlišný. Po letech intenzivní mediální pozornosti a jednom z nejsledovanějších soudních sporů moderního showbyznysu se rozhodla ustoupit do ústraní a začít znovu – daleko od reflektorů, ve Španělsku, kde se soustředí především na rodinu a vlastní klid.
Její kariéra odstartovala už v roce 2006 díky filmu Všichni kluci milují Mandy Lane a postupně se vypracovala mezi známé herečky. Zlomovým momentem byl také projekt Rumový deník, kde se seznámila s Johnnym Deppem. Jejich vztah začal v roce 2012 a o čtyři roky později vyústil v manželství. To však mělo krátké trvání a už v roce 2016 následoval rozvod doprovázený vážnými obviněními z domácího násilí.
Spor mezi Heard a Deppem se postupně přenesl i do soudních síní. V roce 2019 podal Depp žalobu kvůli článku v Washington Postu, kde Heard psala o zkušenostech s násilím. Následný proces, který trval šest týdnů a sledoval ho celý svět, skončil v roce 2022. Porota rozhodla ve prospěch Deppa, i když Heard uspěla částečně se svou protižalobou. Obě strany se nakonec dohodly na urovnání, ale dopad na život herečky byl zásadní – nejen profesně, ale i osobně.
Nový život ve Španělsku
Po skončení soudní bitvy se Heard rozhodla odejít ze Spojených států. Nejprve pobývala na Mallorce, kde žila pod jiným jménem, a později se usadila v Madridu. Právě tam našla prostředí, které jí umožnilo začít znovu bez neustálého tlaku médií.
Její život se výrazně zpomalil. Z někdejšího hektického tempa plného natáčení, večírků a veřejných vystoupení přešla k běžnému každodennímu režimu. Věnuje se především svým dětmi – dceři Oonagh Paige a dvojčatům Agnes a Ocean. Mateřství se stalo středobodem jejího života a podle dostupných informací tráví většinu času právě s nimi.
V Madridu se postupně začlenila do místní komunity. Naučila se španělsky, pohybuje se mezi místními bez větší pozornosti a často ji lze potkat při běžných aktivitách. Navštěvuje park El Retiro Park, chodí na nákupy nebo tráví čas se svými dětmi venku. Její dcera navštěvuje soukromou školu a rodina si užívá relativní anonymitu, kterou ve Spojených státech postrádala.
Vedle rodinného života se v minulosti objevily i informace o jejích vztazích. Několik let byla spojována s fotografkou Bianca Butti, dříve randila také s podnikatelem Elonem Muskem.
Snaha o návrat do herectví
Přestože se z velké části stáhla z filmového průmyslu, Heard se herectví úplně nevzdala. Po určité pauze se vrátila alespoň na divadelní scénu. Objevila se ve hře Duch lidu od Jeremy O. Harris, která měla premiéru v rámci Williamstown Theatre Festival. Tento krok byl vnímán jako snaha znovu se etablovat v hereckém světě, i když zatím spíše mimo hlavní proud.
Zároveň se zapojila do dokumentárního projektu Umlčeni, který měl premiéru na Sundance Film Festival. Film se věnuje tématu žalob za pomluvu a jejich dopadu na veřejnou debatu, což je oblast, která se jí osobně dotkla. Podle informací z okolí herečky se snaží hledat nové příležitosti a plánuje návrat do větších projektů. Zatím se jí však nepodařilo navázat na dřívější úspěchy. Její poslední filmovou rolí zůstává účinkování ve snímku Aquaman a ztracené království, kde byl její prostor výrazně omezen.
Navzdory tomu si udržuje kontakt s fanoušky prostřednictvím sociálních sítí, kde občas sdílí momenty ze svého života. Reakce bývají často podpůrné, což naznačuje, že si i přes kontroverze zachovala část veřejné přízně.
Amber Heard dnes představuje jiný typ celebrity než dříve. Místo okázalého života v centru pozornosti si zvolila klid, soukromí a rodinu. Její příběh ukazuje, jak dramaticky se může změnit život veřejně známé osobnosti – a jak složité je najít rovnováhu mezi kariérou, osobním životem a tlakem veřejnosti.