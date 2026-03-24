Jitka Boho si nebrala servítky: Co říká na Langmajerovo okázalé cukrování s manželkou?
24. 3. 2026 – 13:12 | Magazín | Jana Strážníková
Vztah nedopadl úplně ideálně a pořád ještě nekončí jeho dohra – Langmajer se chová podivně a Boho k tomu má co říct.
Velká, pompézní, světu předložená láska, která ale skončila stejně rychle, jako začala. Vztah Lukáše Langmajera a Jitky Boho, který jednu dobu oba vynášeli až do nebes, je minulostí... Ale tak trochu stále současností, protože Langmajerovo nepříliš taktní chování budí vášnivé reakce fanoušků.
A novináři se pak samozřejmě ptají i Jitky Boho, co si o tom všem myslí.
Připomeňme, že se Langmajer poté, co pustil Jitku k vodě, vrátil zpět ke své manželce, která mu, zdá se, nevěru kompletně odpustila. To klobouk dolů, ale na druhou stranu – zda to za to stojí, musí nakonec nejlépe vědět ona sama.
Tak či tak, herec hned vzápětí, když jeho rozchod a celé drama ještě nemělo čas odeznít, začal opět pouštět do světa zamilované příspěvky, tentokrát už ovšem s manželkou. Je to tak rychle poté, co to samé dělal s Jitkou, že nad tím zkrátka spousta lidí jen nevěřícně kroutí hlavou.
Jitka se na přímý dotaz magazínu Super snažila zůstat nad věcí, jistý bodavý osten ale v odpovědi pocítit prostě šlo: „Má svůj život, nemůžu mu do něj zasahovat, a já mám svůj život a jsem takhle spokojená. Po tom, jak se prezentuje, si lidi můžou určité věci domyslet. Je to jeho vizitka,“ prohlásila.
Má se nicméně prý dobře: „Tedy ulítaně. Jsem ráda, že už skončily zkoušky, byla jsem denně zavřená v divadle. Ale zase mě to někam posouvá. Přes týden mám naplánované nějaké věci s dětmi a těším se, až se pak zase bude hrát,“ dodala.
Nezapomeňme, že Boho a Langmajer spolu budou od dubna hrát v Mýdlovém princi zamilovaný pár, což bude nejspíš docela divočina. Jitka už dřív prohlásila, že k věci hodlá přistoupit jako profesionálka a nenechá se rozhodit jejich soukromou historií. Langmajer jí nicméně svým chováním tento úděl moc neulehčuje.