Jíte je každý den? Vědci zveřejnili 7 běžných potravin, které mohou i zabít
25. 5. 2026 – 7:15 | Magazín | BS
Vypadají nevinně a většinu z nich máme každý z nás doma. Stačí ale chvilka nepozornosti nebo neuváženosti a neštěstí je na světě.
Většina lidí je považuje za naprosto běžnou součást jídelníčku. Máme je doma, kupujeme je pravidelně a často si ani nepřipouštíme, že by nám mohly nějak uškodit. Jenže odborníci upozorňují, že i obyčejné potraviny mohou být při nadměrné konzumaci velmi nebezpečné. V některých případech dokonce natolik, že mohou ohrozit lidský život.
Čokoláda může být problém hlavně kvůli jedné látce
Čokoláda, jak nejspíš víte, obsahuje mimo jiné i alkaloid teobromin. Jedná se o látku, která se přirozeně nachází v kakaových bobech. Jenže pozor, ve vysokých dávkách může být toxická.
Pravda, člověk by musel spořádat extrémní množství čokolády, aby došlo k vážné otravě. Přesto odborníci upozorňují, že nadměrná konzumace může způsobit problémy se srdcem, nervovým systémem nebo silnou nevolnost.
Zajímavostí je, že zatímco lidé dokážou teobromin odbourávat relativně dobře, pro psy nebo kočky může být čokoláda smrtelně nebezpečná i v mnohem menším množství.
Sůl je nezbytná, ale její nadbytek tělo nezvládá
Bez soli bychom nepřežili. Tělo ji potřebuje pro správné fungování svalů, nervů i hospodaření s vodou. Jenže právě sůl patří mezi nejčastěji nadužívané složky moderní stravy.
Jinak řečeno, téměř všichni to se solí přeháníme. Ve velmi vysokém množství přitom může způsobit vážné poškození organismu, selhání ledvin nebo nebezpečné zvýšení krevního tlaku. A pozor, to, že máme rádi slanou chuť, je prostě a dobře zvyk, ne žádné genetické pravidlo. Jinak řečeno, když budete solit míň, po chvíli si zvyknete, chutnat vám bude stejně, ale budete se méně ohrožovat.
Odborníci upozorňují, že smrtelná dávka soli nemusí být až tak vysoká, jak si mnozí myslí. U dospělého člověka může představovat přibližně 40 až 80 gramů soli během krátké doby.
Banány vypadají nevinně, jenže...
Banány jsou považovány za jednu z nejzdravějších svačin. Obsahují vlákninu, vitaminy a hlavně draslík, který je důležitý pro správnou činnost svalů a srdce.
Právě draslík ale může být při extrémním nadbytku nebezpečný. Příliš vysoká hladina v krvi může narušit srdeční rytmus a vést k vážným komplikacím.
Aby však člověk dosáhl skutečně nebezpečné dávky pouze z banánů, musel by jich sníst obrovské množství během velmi krátké doby. Jako příklad tvrzení, že všeho moc škodí, ale banány fungují výborně.
Kofein dokáže organismus pořádně zatížit
Káva, energetické nápoje nebo silný čaj jsou pro mnoho lidí každodenní rutinou. Kofein pomáhá zahnat únavu a zlepšuje soustředění. Ve vyšších dávkách ale může způsobit bušení srdce, nervozitu, nespavost nebo problémy s tlakem.
Nebezpečné bývá hlavně rychlé vypití většího množství energetických nápojů nebo kombinace více kofeinových produktů najednou. Organismus pak může reagovat velmi prudce.
Lékaři upozorňují, že citlivost na kofein je u každého jiná. Zatímco někdo zvládne několik káv denně bez problémů, jinému může být špatně už po menším množství.
Alkohol každoročně způsobuje tisíce úmrtí
Alkohol je prostě a dobře jed. Tečka. O jeho škodlivosti se mluví dlouhodobě, přesto ho lidé stále podceňují. Problém není jen dlouhodobé pití, ale prakticky jakákoliv konzumace. Tělo bere odbourávaní alkoholu jako absolutní prioritu, protože se zkrátka jedná o toxin, a proto i jedna sklenička zhorší metabolismus či pokazí spánek.
Nebezpečné je samozřejmě i vypití velkého množství alkoholu během krátké doby. Organismus pak nestíhá alkohol odbourávat a může dojít k bezvědomí, zástavě dechu nebo selhání organismu.
Za kritickou bývá považována hladina alkoholu v krvi přesahující tři promile. Záleží ale také na hmotnosti, věku a, ruku na srdce, vybudované toleranci člověka.
Že se nedá otrávit vodou?
Možná nejvíce překvapivým bodem na seznamu je voda. Ta je přece symbolem zdraví a správného pitného režimu. Jenže i zde platí, že extrém není bezpečný.
Pokud člověk vypije během krátké doby příliš mnoho vody, mohou ledviny přestat stíhat tekutinu zpracovávat. Dochází k takzvané intoxikaci vodou, kdy se v těle nebezpečně zředí hladina sodíku.
Plísně v potravinách představují skryté nebezpečí
Velkým problémem jsou také mykotoxiny, tedy toxické látky vytvářené plísněmi. Mohou se objevovat například v obilovinách, ořeších, koření nebo špatně skladovaných potravinách.
Tyto látky nejsou vždy viditelné pouhým okem, což je na nich nejzrádnější. Dlouhodobá konzumace kontaminovaných potravin může poškodit játra, oslabit imunitu a některé mykotoxiny jsou spojovány dokonce i se zvýšeným rizikem rakoviny.
Plesnivé potraviny zkrátka a dobře vyhoďte. A ano, jakmile vidíte plíseň na povrchu, její „kořeny“ už jsou všude. Žádné odkrojení plesnivého místa a veselá konzumace. Ne, něco má plíseň, tak to letí do koše.
Není to všechno
Mnoho lidí netuší, že určité toxické látky obsahují také některé další běžné potraviny. Například fazole lima obsahují látky podobné kyanidu a musí se správně tepelně upravit.
Muškátový oříšek může ve velkém množství vyvolat halucinace nebo silnou nevolnost. Rizikové mohou být i hořké mandle, syrová rebarbora nebo některé části rajčat.
Neznamená to ale, že bychom se těchto potravin měli bát. Důležité je hlavně správné skladování, příprava a rozumná konzumace.
Celý seznam má připomenout jednu zásadní věc – téměř každá látka může být za určitých okolností škodlivá. Rozhoduje hlavně množství.
V běžných dávkách jsou většina zmíněných potravin bezpečnou součástí jídelníčku. Problém nastává až při extrémní konzumaci nebo nesprávném zacházení.
Právě proto odborníci doporučují pestrou stravu, střídmost a základní opatrnost při přípravě jídla.