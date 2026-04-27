27. 4. 2026 – 16:02 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jíte je každý den a považujete je za zdravé: Tahle ovoce a zelenina patří k nejvíce zatíženým pesticidy
Na první pohled patří mezi nejzdravější součást jídelníčku. Čerstvé ovoce a zelenina jsou symbolem vitality, Lehkosti a správného životního stylu. Přesto právě některé z nich pravidelně patří mezi nejvíce zatížené zbytky pesticidů.

A paradoxně jde o ty, které si dopřáváme nejčastěji.

ChatGPT Image 27. 4. 2026 12_35_13
Jahody a špenát dlouhodobě na špici

Podle každoroční zprávy organizace Environmental Working Group, která sestavuje známý žebříček „Dirty Dozen, patří mezi nejvíce zatížené plodiny jahody a špenát.

Nejde o jednorázový výkyv. Tyto potraviny se na předních příčkách objevují opakovaně, a to především kvůli množství různých pesticidů, které na nich mohou být detekovány i po sklizni.

Analýzy ukazují, že:

  • většina běžně prodávaného ovoce a zeleniny obsahuje alespoň stopové množství pesticidů
  • u vybraných druhů se často objevuje kombinace několika různých chemických látek

Vedle jahod a špenátu se na seznamu pravidelně objevují také jablka, hrozny, broskve, hrušky nebo papriky a listová zelenina typu kapusty a mangoldu.

medium-shot-woman-blowing-whistle
Proč se pesticidy vůbec používají?

Moderní zemědělství se bez nich prakticky neobejde. Pesticidy chrání plodiny před škůdci, plísněmi i ztrátami během transportu. Zajišťují vyšší výnosy a dostupnost potravin po celý rok.

To ale zároveň znamená, že se s jejich zbytky setkáváme v každodenní stravě.

best-friends-relaxing-together-weekend (1)
Co říkají odborníci

Zdravotní rizika nejsou černobílá, ale dlouhodobé vystavení určitým látkám je podle odborných institucí tématem, které nelze ignorovat.

Například American Academy of Pediatrics upozorňuje, že dětský organismus je na chemické látky citlivější a vyšší expozice pesticidům může souviset s vývojovými i behaviorálními problémy.

Některé studie zároveň naznačují souvislost mezi dlouhodobým působením určitých pesticidů a neurologickými onemocněními. Tyto závěry je ale vždy nutné vnímat v širším kontextu – roli hraje množství, délka expozice i celkový životní styl.

crop-woman-medic-hospital
Má smysl se těmto potravinám vyhýbat?

Úplné vyřazení ovoce a zeleniny by bylo kontraproduktivní. Jejich přínos pro zdraví zůstává zásadní.

Rozumnější je zaměřit se na snížení zátěže:

  • důkladně potraviny omývat
  • u nejzatíženějších druhů zvážit bio variantu
  • střídat různé druhy a nevsázet jen na několik oblíbených
enjoying-shower-back-view-beautiful-young-slim-shirtless-woman-taking-shower-washing-hair-bathroom-hygiene-healthy-beauty-indoor-shot
Změna, která dává smysl

Nejde o vyvolávání paniky, ale o větší obezřetnost při výběru potravin. Je důležité vědět, odkud pocházejí a jak s nimi zacházet, aby jejich konzumace byla co nejbezpečnější.

jídlo potraviny jahody pesticidy špenát toxické látky
Zdroje:
healthline.com, food-safety.com, drsmoots.substack.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

